Sossio Aruta “Ursula Bennardo ti amo!”/ Lei piange disperata.. (Grande Fratello Vip)

“Non siete abituati a vedermi piangere lo so ma non posso davvero farne a meno”, con queste parole Ursula Bennardo ha commentato la dedica d’amore che Sossio Aruta le ha fatto ieri in diretta in tv al Grande Fratello Vip 2020. I fortunati che continuano a seguire il reality 24 h su 24 hanno avuto modo di vedere il bel calciatore urlare alla luna: “Ti amo amore, auguri, dai un bacio a Bianca, non mi sono dimenticato… Vi amo”. Poi il re Leone continua facendo un saluto anche ai suoi figli ed è inutile dire che tutti si sono sciolti in una commozione sincera, Ursula Bennardo compresa. I due proprio oggi fanno due anni di fidanzamento, almeno dall’ultima grande crisi a Temptation Island Vip, e sono costretti a festeggiare lontano. Certo Sossio può consolarsi con un po’ di notorietà mentre Ursula ha stretto a sé la sua Bianca. Clicca qui per vedere il video del momento.

LE LACRIME DI URSULA BENNARDO E LA SUA DEDICA A SOSSIO

L’ex dama di Uomini e donne è poi tornata sui social mostrandosi in lacrime e spiegando: “Sono molto emozionata in questo momento lo condivido con voi perché non ho altro modo e sto guardando qui in diretta Sossio che mi sta preparando una sorpresa perché è il nostro anniversario”. Il calciatore, intanto, dopo la dedica urlata ha pensato bene di usare i bicchieri per scrivere in giardino Ursula ti amo. Sui social è poi arrivata la dedica dalla dama che ha scritto: “Oggi 2 anni di noi … ci siamo sconvolti la vita a vicenda , chi l’avrebbe immaginato😍🤩 , oggi siamo in tre e anche la nostra Stellina tifa per noi e ci ama da morire ! Non siamo una coppia perfetta ma d’altronde chi lo è ma ci amiamo davvero tanto e questo mi basta per essere orgogliosa di noi … Spero di abbracciarti presto, BUON ANNIVERSARIO AMORE MIO Sei nel mio cuore , nei miei pensieri“.

