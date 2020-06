Coronavirus Usa, 1.9 mln di casi, 112mila morti/ Fauci “Vaccino forse entro dicembre”

Pubblicità

Sono numeri impressionati quelli relativi all’epidemia di coronavirus in Usa. Allo stato attuale, come si può leggere sulla mappa della Johns Hopkins University, sono 112.066 le vittime a causa del covid, un dato cresciuto di un altro migliaio di morti, a conferma di quanto l’emergenza sia tutt’altro che scongiurata oltre oceano. Nel contempo il numero di casi è ormai prossimo a sfondare quota due milioni, e al momento racconta di 1.979.850 infetti in totale. Crescono anche le persone guarite, ben 518mila, ma i dati restano preoccupanti negli Stati Uniti. Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Anthony Fauci, immunologo a capo della task force della Casa Bianca contro il covid-19, che è tornato a parlare del vaccino, auspicando una produzione a breve. “Quello che stiamo facendo – ha detto il direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Usa – è unico nella storia dello sviluppo dei vaccini, ossia il governo americano, le agenzie federali, e le aziende private insieme inizieranno la produzione di un vaccino prima di sapere se funziona”.

CORONAVIRUS USA, CONFINI CON IL CANADA ANCORA CHIUSI

“La risposta sull’efficacia delle immunizzazioni – ha proseguito – potrebbe arrivare forse a dicembre, quando dovremmo avere già 100 milioni di dosi pronte e probabilmente 200 milioni all’inizio del 2021″. Fauci ha aggiunto: “Se saremo fortunati avremo risparmiato mesi per la produzione in anticipo e potremo rendere il vaccino disponibile questo inverno. Se andrà male e il vaccino fosse inefficace avremo perso qualche centinaio di milioni di dollari. ma è una scommessa che vale la pena”. L’immunologo si è detto “cautamente ottimista” sulla scoperta di un vaccino, aggiungendo che il vero dilemma sarà la “durata della protezione” fornita dall’immunizzazione. Nel frattempo gli Stati Uniti e il Canada hanno deciso di estendere il divieto di viaggi non essenziali fino alla fine del mese di luglio, come riferisce il sito dell’agenzia Reuters. Il divieto attuale è stato introdotto a marzo e scadrà il 21 giugno, ma non riguarda il commercio.



