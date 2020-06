Coronavirus Usa, 111mila morti/ Proteste per Floyd potrebbero causare 50mila infetti

Pubblicità

Superato il tetto delle 111mila vittime per coronavirus negli Usa. Gli ultimi dati aggiornati dalla Johns Hopkins University, raccontano di 111.007 morti da inizio emergenza, mentre i contagiati si stanno pericolosamente avvicinando a quota 2 milioni, per l’esattezza 1.956.527. Gli Stati Uniti si confermano a mani basse la nazione con più decessi e più infetti a causa del covid, e nel contempo, anche quella in cui il picco sta durando di più, essendo ormai passati quattro mesi dall’esplosione dell’emergenza. Nonostante questi numeri drammatici, dalla giornata di ieri lo stato di New York, quello più colpito dalla pandemia con più di 380mila casi e oltre 30mila morti, ha riaperto i battenti, entrando ufficialmente nella cosiddetta fase uno, quella di un primo ritorno alla normalità. Così come accaduto anche in Italia, molte imprese e molti lavoratori hanno comunque optato per la cautela dopo mesi di lockdown, e resta obbligatorio l’utilizzo delle mascherine su treni e autobus, con l’aggiunta della distanza minima di due metri nei luoghi pubblici.

CORONAVIRUS USA: NEW YORK RIPARTE A RILENTO

Con l’avvio della Fase 1 è aumentato il traffico mentre il numero di pendolari che hanno utilizzato i mezzi pubblici è stato inferiore ai 400mila, la previsione delle autorità cittadine per questa prima fase. A complicare la situazione le continue proteste dopo l’uccisione di George Floyd, che vanno ormai avanti da dieci giorni. Secondo il virologo Trevor Bedford, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, le numerose manifestazioni nel Paese rischiano di far impennare nuovamente i numeri della pandemia; sarebbero infatti circa 3.000 le nuove infezioni causate dalle proteste, e il bilancio al termine di questi eventi potrebbe portare ad una cifra compresa fra i 15mila e i 50mila contagi in più, con l’aggiunta di 50/150 morti. Numeri che potrebbero poi crescere nel caso in cui le manifestazioni si facessero ulteriormente numerose. Anche per questo, molti negozi di New York hanno preferito rimanere chiusi per timore dei saccheggi.



