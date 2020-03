Coronavirus Usa/ 31 morti, più di 1000 contagi: Trump verso rinvio scadenze fiscali

L’epidemia di coronavirus è ufficialmente sbarcata negli Usa, come purtroppo previsto da tempo dagli stessi esperti americani: 31 morti, 1.025 casi confermati con nuovi contagi in Florida e Michigan. Quei molteplici casi isolati prodotti dai viaggi all’estero negli scorsi mesi di americani stati in Cina o di cinesi direttamente, oggi si sono “moltiplicati” e come abbiamo imparato ad assistere qui in Italia si sta arrivando ad una vera e propria epidemia nazionale: dopo le prime “sminuenti” parole del Presidente Trump (nel tentativo di tranquillizzare la popolazione), ora è la stessa Casa Bianca con il vice Mike Pence a guidare giorno dopo giorno la task force che da settimane in realtà lavora ad un contenimento più efficace. Stato d’emergenza in Michigan e Massachusetts, caos in California e coronavirus arrivato ormai in 38 casi – quantomeno per tamponi verificati. Il problema del costo altissimo del test sul Covid-19 resta assai problematico e su questo l’amministrazione Trump sta cercando di valutare “sconti” e pacchetti ad hoc per evitare un costo eccessivo per i cittadini Usa nel pieno di una potenziale pandemia mondiale.

CORNAVIRUS NEGLI STATI UNITI: IL PACCHETTO DI TRUMP

«Chiedo ai datori di lavoro e alle grandi organizzazioni di seguire il nostro esempio e limitare o annullare i viaggi non essenziali, i grandi eventi quando possibile e valutare il telelavoro. Chiedo agli anziani e a chi ha problemi di salute di evitare le folle e i grandi eventi», ha spiegato il governatore del Massachusetts Charlie Baker nel suo primo appello alla cittadinanza. Sotto New York, a Rochelle, è stata certo una zona di contenimento con le truppe della Guardia Nazionale che proveranno lo sforzo di contenere l’area con il più alto tasso di casi da coronavirus, ovvero 108 su un totale di 173 appurati nello stato di New York. Sempre più spesso si notano avvisi e inviti delle singole comunità federali alla chiusura di scuole, luoghi pubblici financo al “colosso” sportivo dell’NBA che sta valutano le partite di basket o in campi neutri nelle zone non colpite dal coronavirus o peggio le porte chiuse fino al termine della stagione. Nel frattempo, nel nuovo pacchetto di misure economiche per l’emergenza Covid-19 il Presidente Trump sta valutando il rinvio della scadenza delle dichiarazioni fiscali fissata per il prossimo 15 aprile: lo spiega il Wall Street Journal questa mattina, spiegando come il rinvio della scadenza al momento è stata proposta ma non ancora finalizzata.

