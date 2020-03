Tom Hanks e la moglie Rita Wilson positivi al coronavirus/ “Ora siamo in isolamento”

Tom Hanks e la moglie, Rita Wilson, sono entrambi risultati essere positivi al coronavirus. A dare la notizia è stato lo stesso divo di Hollywood, che attraverso la propria pagina Twitter ha fatto sapere: “Rita ed io siamo in Australia. Ci siamo sentiti stanchi, raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Ci siamo sottoposti al test del coronavirus ed è risultato positivo. Bene, ora… cosa fare? Ci sono dei protocolli da seguire. Saremo tenuti sotto controllo e isolati per tutto il tempo necessario. Vi terremo aggiornati”. Tom e Rita non si trovano negli Stati Uniti, bensì in Australia, per la produzione di un film di Baz Luhrmann su Elvis. I due (anche la moglie è un’attrice), sono le prime celebrità ad uscire allo scoperto, e a spiegare di essere positivi al coronavirus. Ora dovranno rimanere in isolamento, indicativamente per 14 giorni, ma saranno le autorità australiane a comunicare l’oro quando l’emergenza sarà passata.

TOM HANKS E RITA WILSON POSITIVI AL CORONAVIRUS: L’ATTORE AMERICANO A BREVE NELLE SALE

La speranza è che per entrambi la vicenda si possa concludere solo come un piccola disavventura e null’altro, nel frattempo i fan del grande Tom Hanks potranno iniziare a fare il conto alla rovescia per il prossimo film in uscita con protagonista lo stesso attore americano. A maggio, precisamente il giorno sette, uscirà infatti nelle sale cinematografiche d’oltre oceano l’ultimo lavoro dell’attore che ha interpretato Forrest Gump, leggasi, Greyhound. Nella pellicola, Hanks sarà Ernest Krause, un comandante della marina militare americana molto rigido, durante la seconda guerra mondiale. Nel film si narrerà le vicende di un cacciatorperdiniere e della sua fregata, inseguiti dalle navi dei nazisti, uno scontro epico in cui Tom, oltre che salvare la pelle, dovrà anche guadagnarsi la fiducia dei suoi uomini. Difficile dire se il film uscirà o meno in Italia, vista l’emergenza coronavirus di questi giorni.





