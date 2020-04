Coronavirus USA: 59.266 morti, 1.035.765 casi/ Trump: “Tenere aperti impianti carne”

Pubblicità

Il dramma Coronavirus negli USA si fa via via sempre più grave di quanto non sia già: la pandemia negli Stati Uniti d’America ha fatto registrare finora 1.035.765 casi totali, fra i quali vi sono anche 59.266 persone decedute dopo avere scoperto di aver contratto il Covid-19. Nel frattempo, il presidente Donald Trump si è premurato di assicurare le forniture alimentari alla nazione, sottoscrivendo un decreto mediante il quale impone agli impianti di lavorazione della carne di mantenere la serranda alzata. Nel documento firmato nelle scorse ore, il tycoon scrive: “Data l’elevata concentrazione della lavorazione di carni e pollame in un numero relativamente piccolo di impianti, la chiusura di uno di questi può distruggere la nostra catena di forniture e generare un notevole impatto sugli agricoltori e sugli allevatori”. Trump domanda inoltre al dipartimento dell’Agricoltura di sorvegliare attentamente al fine di garantire che tali strutture produttive continuino a fornire il proprio indispensabile operato in tutto il Paese a stelle e strisce.

Pubblicità

CORONAVIRUS USA: BRAD PITT IMITA IL DOTTOR ANTHONY FAUCI, CHE LO APPLAUDE

Mentre il Coronavirus continua a dilagare negli USA, sta facendo parlare di sé l’imitazione eseguita dal celebre attore Brad Pitt durante il suo monologo iniziale nel programma “Saturday Night Live”. Il protagonista di numerosi lungometraggi di successo ha indossato sul capo una parrucca color argento, commentando in chiave satirica i filmati trasmessi dalla regia e “rivelando” che il virus è miracolosamente scomparso e che i vaccini saranno pronti a giorni. Un’interpretazione applaudita dal virologo Anthony Fauci, componente della task force della White House nella lotta contro il Covid-19 con cui il presidente Trump ha spesso avuto da ridire, minacciando financo di licenziarlo. Fauci si è realmente divertito osservando in televisione una sua vera e propria caricatura, anche se lui ha glissato: “Ha interpretato la parte alla grande, io sono un fan di Brad Pitt. Quando mi chiedono chi vorrei che facesse la mia parte, indico sempre lui. Ha fatto una mia imitazione di gran classe”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA