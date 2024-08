Corrado Mantoni, com’è morto il compianto conduttore

A distanza di 25 anni dalla morte del compianto presentatore nessuno riesce ancora a farsi una ragione di una perdita di tale portata per il mondo della tv e dello spettacolo italiano. Corrado Mantoni è morto l’8 giugno del 1999 e proprio oggi avrebbe compiuto la bellezza di 100 anni se al calare degli anni ’90 non fosse stato stroncato da una neoplasia polmonare che non gli ha lasciato scampo. Da Il pranzo è servito alla prima storica edizione de La Corrida, Corrado Mantoni ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti quei fan che per anni lo hanno amato in una vita che non è stata immune dagli eventi sfortunati, come nel 1978, anno in cui il celebre conduttore venne coinvolto in un incidente terribile nel quale rischiò di perdere la vita, il tutto causato a causa di un guasto alla scatola del terzo che lo fece andare a sbattere contro il guardrail, se la cavò con qualche frattura mentre andrò peggio a Dora Moroni, rimasta in coma per due mesi dopo il fattaccio.

Com’è morto Corrado Mantoni? Fu fatale un tumore ai polmoni, una neoplasia polmonare che come rivelato dalla moglie Marina Donato gli venne diagnosticato qualche mese prima.

Corrado Mantoni, la confessione della moglie: “Temeva di essere dimenticato”

Il compianto presentatore che portò al successo svariati programmi, proprio oggi avrebbe compiuto la bellezza di 100 anni, abbiamo già visto com’è morto Corrado Mantoni ma riguardo alla sua dipartita è spuntato qualche altro retroscena portato da galla dall’ex moglie Marina Donato, che in una recente intervista concessa al Corriere della sera ha ricordato: “Ancor prima di ammalarsi per l’ultima volta era solito dirmi: nessuno si ricorderà più di me. Gli proposi una scommessa: io dico che non sarà così. L’ho vinta io quella scommessa e so che lui dall’al di là lo ha visto” le parole della donna che in realtà ha fatto centro.

Com’è morto Corrado Mantoni? Fisicamente si, ma in realtà è ampiamente rimasto nel cuore di tutti coloro che lo hanno amato e questa sera verrà ricordato in una puntata speciale di Techetechetè su Rai 1.