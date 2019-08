Corsico, bimba di 8 anni travolta da moto pirata/ Operata nella notte: è grave

Corsico, moto pirata travolge bimba di 8 anni: dramma in provincia di Milano. Il fatto è avvenuto attorno alle ore 22.00 di ieri, venerdì 9 agosto 2019: la piccola è stata falciata da uno scooter in via Milano, angolo via Sant’Adele, mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme alla madre ed al fratellino. La famiglia era appena scesa da un autobus quando ad un certo punto la bimba è stata centrata dal mezzo a due ruote, che ha attraversato con il semaforo rosso: la vittima ha fatto un volo di circa venti metri e le sue condizioni sono definite gravi dallo staff sanitario dell’ospedale San Raffaele. Ed è partita la caccia all’uomo: i poliziotti di Corsico, sul posto insieme ai carabinieri, sono al lavoro per rintracciare e fermare l’uomo che si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

CORSICO, MOTO PIRATA FALCIA BIMBA DI 8 ANNI: CONDIZIONI GRAVI

Come riportato dai colleghi de Il Giorno, la bambina ha riportato fratture a un arto inferiore, a uno superiore, al bacino e alla testa: subito dopo l’impatto era sveglia, per poi perdere conoscenza dopo qualche ora. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo, la piccola di nazionalità è stata poi trasferita con l’elisoccorso al san Raffaele. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni della vittima dell’ennesimo incidente stradale pirata dopo i fatti di Orbassano e di Vittoria. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine – aperta indagine contro ignoti – per individuare il responsabile del dramma, che ha lasciato dietro di sé pezzi di carrozzeria. Il Giorno evidenzia inoltre che è stata chiusa al traffico la Vecchia vigevanese per consentire i soccorsi ed i rilievi da parte della polizia.

