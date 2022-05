Cosa ha combinato Franco Bortuzzo al matrimonio di Filippo Magnini?/ Salta…

Franco Bortuzzo commette una gaffe: “esclusiva bruciata” per…

Franco Bortuzzo ha commesso una gaffe in occasione del matrimonio tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas. La coppia è finalmente convolata a nozze in chiesa, al Lago di Como, ad un anno di distanza dal loro matrimonio in comune, che ha avuto luogo precisamente il 12 maggio 2021. Tra gli invitati al matrimonio erano presenti Manuel Bortuzzo e il padre Franco che si è reso protagonista di una gaffe che non è passata inosservata. Il padre di Manuel ha infatti postato sul suo profilo Instagram le foto della coppia. Nulla di male fin qui anche se notando le immagini postate dagli altri invitati in molti si sono accorti della differenza. Il padre di Manuel Bortuzzo ha infatti condiviso con i fan le foto della cerimonia contrariamente a quanto fatto dagli altri invitati che hanno ripreso solo l’uscita dalla chiesa della coppia.

A notare la faccenda è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. Quest’ultimo ha infatti riflettuto sul fatto che l’esclusiva del matrimonio tra i due 40enni è del settimanale Chi. Ciò sta a significare che Franco Bortuzzo avrebbe dovuto evitare di diffondere immagini dettagliate dell’evento prima della pubblicazione del servizio fotografico ufficiale sul magazine. Il padre di Manuel non ha condiviso solo uno scatto rubato ma ha fatto un reportage dettagliato della cerimonia. Nelle sue storie è possibile vedere gli invitati, gli abiti dei due sposi, l’allestimento floreale della chiesa. Il padre di Manuel ha addirittura condiviso il video di alcuni tra i momenti più salienti della cerimonia, come lo scambio delle promesse tra Giorgia e Filippo.

Quella di Franco Bortuzzo è stata sicuramente una svista. Il padre di Manuel non avrà pensato alle conseguenze delle sue azioni. D’altronde tra Manuel e Magnini c’è un profondo rapporto di stima. Il 23enne, che ha ricevuto a sorpresa, in giardino, la visita del collega mentre era rinchiuso nella Casa del GF Vip, ha rivelato che il 40enne è stato uno dei suoi idoli da bambino. Se Franco Bortuzzo ha pubblicato una foto della chiesa, Manuel ha pubblicato una foto di Giorgia Palmas e Filippo Magnini nel luogo della cerimonia insieme alla loro bambina Mia.

Tuttavia, Manuel e il padre Franco non sono stati gli unici a pubblicare foto del matrimonio. Anche Elena Barolo, amica di Giorgia e che è stata la sua testimone, ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram mostrando alcuni dettagli della location e svelando alcuni degli invitati al matrimonio come Melissa Satta e Juliana Moreira. L’esclusiva a Chi, come ha svelato Amedeo Venza, c’è davvero? Riguarderà solo una parte della cerimonia? Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno coronato il sogno di sposarsi in chiesa e l’affetto nei loro confronti è stato immenso. Giorgia Palmas era raggiante nel suo abito bianco e proprio ieri ha postato una foto su Instagram con suo marito.













