Franco e Rossella, chi sono i genitori di Manuel Bortuzzo

Franco e Rossella sono i genitori di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore che oggi pomeriggio è ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nella nuova puntata de La volta buona. L’atleta ha sempre potuto contare sul supporto e sull’affetto dei suoi genitori, soprattutto dopo quella tragica serata del febbraio 2019, quando fu raggiunto da un proiettile vagante durante una sparatoria presso un pub di Roma, che gli causò una lesione del midollo spinale e che lo costrinse alla sedia a rotelle.

Parlando del padre Franco, classe 1959, sappiamo che è anch’egli un grande appassionato di sport e che è sempre stato al fianco del figlio durante le gare di nuoto e negli ultimi difficili anni: con lui è comparso in numerose interviste televisive, a differenza invece della madre del ragazzo che è molto più riservata. Di Rossella, mamma di Manuel Bortuzzo, sappiamo invece che lavora presso un panificio a Treviso e che è schiva ai riflettori televisivi: solo in occasione del Grande Fratello Vip si fece vedere in pubblico, riabbracciando il figlio dopo la sua uscita dalla Casa. Riservatezza che è stata confermata anche dallo stesso Manuel in un’intervista a Verissimo nel febbraio 2022: “Alla mamma interessa che io sia sereno, che veda nei miei occhi la mia felicità e serenità. Lei vive tutto dentro, non mi fa vedere come sta. Ciò che le serve comunque è che io stia bene. Lei ha sempre lavorato dietro le quinte che è la cosa più importante, perché senza quello lo spettacolo non c’è”. Inoltre, dopo quanto accaduto al figlio, Franco e Rossella hanno proseguito nella loro attività di sensibilizzazione su temi rilevanti e a loro cari come l’inclusione, la disabilità e l’impegno nello sport.