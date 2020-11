Cosa ha scritto Enock nei messaggi per Selvaggia Roma?/ Ha tradito la fidanzata Giorgia?

Uno degli argomenti scottanti della diretta del Grande Fratello Vip di oggi 16 novembre sarà quanto accaduto tra Selvaggia Roma ed Enock Barwuah. Tra i due è scoppiata una fortissima lite dopo quanto raccontato venerdì notte da Selvaggia. Appena entrata, la nuova concorrente ha parlato del flirt di una notte avuto proprio col fratello di Mario Balotelli: un bacio in discoteca, seguito poi anche da alcuni messaggi. Enock, però, ha negato tutto, infuriandosi e accusando Selvaggia di mentire spudoratamente e di volerlo mettere in cattiva luce anche perché, nel periodo in cui si sarebbero baciati, lui era già fidanzato con Giorgia (sua attuale ragazza). Lei però ha insistito sulla sua versione, dichiarando che: “Ho i messaggi sul telefono e le chiamate che mi hai fatto alle 6 di mattina che eri tutto ubriaco. Sei penoso!”

Enock confessa: “I messaggi con Selvaggia Roma ci sono davvero”

Dopo aver negato con forza, chiacchierando in disparte con Andrea Zelletta, Enock ha però ammesso che effettivamente questi messaggi scambiato con Selvaggia Roma esistono e avrebbero anche il contenuto di cui lei ha parlato. Tuttavia non sarebbero stati inviati da lui bensì da un amico a cui pare abbia prestato il cellulare quella sera. “Se quei messaggi vengono fuori comunque sono incu**to, adesso l’unica cosa che io posso dire è…” sono state le parole di Enock, che verranno sicuramente sottolineate de Alfonso Signorini questa sera. Ma cosa c’era scritto in quei messaggi? Per ora non si conosce il contenuto ma presto potrebbe essere la stessa Selvaggia a svelarlo.



