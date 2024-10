Il breve percorso di Maica Benedicto al Grande Fratello si è concluso, ha infatti lasciato la casa più spiata d’Italia intorno alle 2 della notte tra il 23 e il 24 ottobre. Era già stato detto che sarebbe rimasta solo qualche giorno prima di tornare al Gran Hermano, sui profili social del reality condotto da Alfonso Signorini è stato pubblicato il seguente comunicato: “Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna.”

A differenza sua che è già tornata in Spagna, Lorenzo Spolverano e Shaila Gatta stanno ancora continuando il loro percorso al Gran Hermano e stando ai rumors trascorreranno l’intera settimana lì. Vederli tornare nella casa del Grande Fratello sarà di certo una grossa sorpresa per i loro compagni di avventura che sono convinti che entrambi siano stati eliminati. Intanto, nelle scorse ore il Grande Fratello ha comunicato ai gieffini l’uscita di Maica Benedicto e molti di loro hanno iniziato a fare delle ipotesi assurde.

Maica Benedicto è andata via dal Grande Fratello, cosa pensano gli altri concorrenti della sua uscita

Quando i concorrenti del Grande Fratello hanno scoperto che Maica Benedicto è tornata in Spagna hanno subito iniziato a pensare ai possibili motivi che hanno spinto la ragazza a lasciare la casa in piena notte e senza salutare nessuno. Giglio ha pensato che potrebbe aver avuto una grave situazione a casa, Iago ha invece detto che potrebbe essere successo qualcosa ai suoi genitori. Anche Enzo Paolo Turchi pensa che abbia lasciato la casa più spiata d’Italia a causa di un problema familiare. Ha fatto notare che nella giornata di ieri si è recata moltissime volte in confessionale, anche senza essere chiamata, a detta sua chi va lì di sua spontanea volontà lo fa perché è preoccupato e vuole sapere qualcosa.

Jessica Morlacchi ha invece ipotizzato che il motivo dell’uscita possa essere legato al fatto che Maica Benedicto non parla bene l’italiano, a parer suo forse è voluta andare via perché non parlava con nessuno. Subito dopo, però, ha pensato ad un’altra motivazione dicendo che potrebbe essere una star della Spagna approdata al Grande Fratello per fare un’ospitata. Per Luca Calvani la 25enne potrebbe essere in realtà una chef internazionale, MariaVittoria Minghetti ha invece ipotizzato che potrebbero averla mandata in tugurio.