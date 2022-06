Cosa portare alla Prima Prova Maturità 2022, cosa non si può/ Vocabolario, mascherine e…

Cosa portare alla prima prova della Maturità 2022: cosa portare e cosa no

Gli esami di maturità si avvicinano. Il 22 giugno gli studenti di tutta Italia saranno chiamati a presentarsi a scuola per cominciare i fatidici esami che chiuderanno la parentesi delle scuole superiori per cominciare quella che sarà la vera e propria età adulta, fatta di esami universitari o lavoro. Il primo appuntamento è come di consueto con la prima prova, che sarà come sempre quella di italiano. Saggio breve, analisi del testo o tema: gli studenti avranno a disposizione varie tracce tra le quali potranno scegliere. Prima di questo, però, è importante che i liceali sappiano cosa portare alla prima prova. Cosa è concesso avere con sé e cosa invece no?

Toto-tracce Maturità 2022 prima prova/ Ultime notizie: spunta l'ipotesi Dante

Innanzitutto, quest’anno gli studenti dovranno portare con sé la mascherina. Il ministro della Salute e quello dell’Istruzione hanno infatti stabilito che persisterà l’obbligo di dispositivi di sicurezza anche per gli esami di terza media e di maturità. Dunque gli alunni dovranno presentarsi davanti alla Commissione per gli orari e alle varie prove scritte muniti di mascherina. Il Codacons aveva provato a fare ricorso ma il Tar ha respinto la richiesta, decidendo dunque che queste restino obbligatorie. Fino alla fine dell’anno scolastico in corso, “ossia al 31 agosto”, le mascherine saranno obbligatorie, come affermato proprio dal Tar del Lazio. La data limite è stata scelta “perché l’anno scolastico ricomincia formalmente il 1° settembre e perché prima dello svolgimento e conclusione degli esami non può certamente essere decretata la fine del relativo anno scolastico”. La possibilità di eliminare l’obbligo “è ovviamente rimessa all’esclusiva responsabilità della scelta di politica legislativa nella specifica materia”, si legge nella sentenza. Per gli orali, poi, è possibile che il presidente di Commissione, qualora vi siano le dovute distanze di sicurezza, possa decidere di far abbassare la mascherina agli alunni.

Maturità 2022, domani prima prova/ Diretta Esame di Stato: scritti dopo 2 anni

Prima prova Maturità 2022, cosa portare: banditi i cellulari…

Alla prima prova di maturità, cosa è possibile portare con sé oltre la mascherina? Gli studenti potranno avere l’attrezzatura necessaria per svolgere l’esame, dunque delle penne e volendo anche matite o gomme. Non è possibile portare con sé fogli, che saranno consegnati esclusivamente dalla Commissione. È possibile anche portare con sé un dizionario di italiano che dunque servirà per svolgere al meglio la prova. Importantissimo anche portare con sé un documento di riconoscimento affinché avvenga appunto l’identificazione dello studente.

Come svolgere il Tema di attualità: scaletta tracce Tipologia C/ Prima Prova Maturità 2022

Non è possibile ovviamente portare con sé cellulari o altri strumenti tecnologici che permettano di collegarsi ad internet. Accettati gli orologi tradizionali ma per gli Smartwatch la Commissione potrebbe non accettare che vengano usati, anche se dal Ministero non vi sono ancora indicazioni chiare. Cibo e acqua sono concessi? Sì, ma con moderazione. Trattandosi di prove lunghe, è consigliato portare con sé dell’acqua e se possibile anche qualche snack da mangiare nel mezzo dell’esame, ma ovviamente non è possibile effettuare un vero e proprio pasto, bensì solamente una piccola pausa per mettere qualcosa nello stomaco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA