Vi siete mai chiesti cosa mangiano in Corea del Nord, quello che si può definire il Paese più segreto e impenetrabile al mondo? Ne ha parlato nelle scorse ore il portale culinario Gambero Rosso, ricordando che per gli stranieri è caduto il divieto di introdurre gli smartphone in Nord Corea ma in ogni caso il telefonino serve a poco tenendo conto che internet è assolutamente limitato in quella zona del mondo.

Il sito web ricorda come i ristoranti in Corea del Nord siano un lusso per pochissimi, non certo per i comuni mortali e che la gastronomia anni fa era basata sulla tradizione agricola, poi modificata a causa della dittatura e dei governanti che nei decenni hanno appunto imposto la propria politica. Oggi il cibo nordcoreano è quindi l’immagine specchiata del totalitarismo di Pyongyang, e il fabbisogno alimentare è ritenuto altamente inadeguato. Sebbene la carestia della fine degli anni ’90 sia stata superata, sono decisamente pochi coloro che si cibano con prodotti di qualità in Nord Corea.

COREA DEL NORD, COSA SI MANGIA: LE TESTIMONIANZE

Ciò che si mangia lo si evince da alcune rare testimonianze, come ad esempio quella del 2003 di uno chef giapponese di sushi, che ha servito Kim Jong-il per più di dieci anni, sottolineando come lo stesso amasse la pinna di squalo, ma anche la zuppa di carne di cane, che per i coreani è ritenuto un cibo che serve a migliorare la virilità ma anche l’immunità.

Una giornalista del Guardian nel 2011, invece, sottolineava che il popolo si cibava con dell’erba messa a bollire, ma anche la corteccia degli alberi, mentre il loro leader dell’epoca, papà di Kim Jong-un, pranzava e cenava ogni giorno con le migliori prelibatezze provenienti da ogni angolo della terra. La carne di cane, sottolinea ancora Gambero Rosso, è una dei piatti tipici della nord Corea, consumata soprattutto durante l’estate. Viene definita il cibo nazionale e sebbene la Corea del Sud l’abbia vietata dal 2027, i vicini del nord non intendono affatto fare un passo indietro. C’è un ristorante dove la carne canina viene servita fra zampe, pelle, costolette e molto altro ancora.

COREA DEL NORD, COSA SI MANGIA: IL KIMBAP, POLLO E MAIALE

Un altro piatto molto popolare è una zuppa che viene mangiata fredda fatta di brodo di manzo o di fagiano, con dei noodles, ravanelli e uova sode, una specie di ramen, che viene accompagna con salda dolce e piccante al peperoncino rosso. Fra i cibi più diffusi anche il pollo accompagnato con il riso, ma anche riso con verdure, carne di maiale e pollo.

Non possono mancare i ravioli cotti al vapore, ma serviti anche fritti o cotti alla piastra, e Gambero Rosso segnala anche il kimbap che è una sorta di sushi di grandi dimensioni dove, avvolti nell’alga, troviamo riso, pesce, verdure e carne. Chiudiamo con una curiosità, la pizza, che è possibile mangiare nei vari ristoranti nordcoreani dove solitamente si trovano funzionari del governo o turisti. Come mai la pizza in una nazione che di fatto è nemica dell’occidente? Kim Jong-li era amante della pizza e nel 1999 fece venire dall’Italia un pizzaiolo che formasse i suoi chef personali.