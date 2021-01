Cosa vuol dire “Rocket Man”?/ La canzone di Elton John porta a Ray Bradbury

Rocketman sarà trasmesso in prima tv stasera da Canale 5, dietro il film c’è la storia dell’immenso Elton John. A dare spiegazioni legate a questo soprannome è Bernie Taupin, il paroliere più amato dal cantante inglese. Questi ha raccontato di aver pensato per la prima volta, durante un viaggio in macchina, al nome per il brano. Era il 1971 quando stava andando a trovare i suoi genitori nel Lincolnshire: “Da poco avevo riletto Il gioco dei pianeti di Ray Bradbury, la sua raccolta di racconti fantascientifici del 1951. Il mio preferito era sempre stato L’astronauta (appunto The Rocket man nel titolo originale“. Sicuramente è un particolare curioso che lega Elton John al grande scrittore di fantascienza.

Cosa vuol dire Rocket Man? L’astronauta

Bernie Taupin a proposito di The Rocket Man racconta: “La storia narra di un uomo che trascorre tre mesi alla volta nel suo razzo lontano dalla sua famiglia cioè dalla moglie e dal figlio. È combattuto e vuole essere a casa con la sua famiglia ma anche vivere tra le stelle. Alla fine il suo razzo precipiterà nel sole”. L’altra fonte è ovviamente la splendida Rocket Man del 1970 di Tom Rapp dei Pearls Before Swine: “Ho iniziato a pensare una canzone sulla fatica della vita da astronauta. Mentre pensavo a come iniziare la prima strofa è nata da sola”.

Video, la canzone





© RIPRODUZIONE RISERVATA