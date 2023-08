Cos’è il Neuroma di Morton, malattia di Giulia De Lellis/ Quali sono i sintomi e come si cura

Neuroma di Morton, cos’è la malattia di cui soffre Giulia De Lellis

Cos’è il neuroma di Morton? In queste ore il nome di questa particolare malattia potrebbe fare il giro del web, in quanto ad annunciare di soffrirne è stata Giulia De Lellis, influencer seguita da oltre 5 milioni di persone. Giulia, attraverso i social, ha annunciato di aver riscontrato per giorni in particolare fastidio, tale al punto da chiedere l’intervento di uno specialista che, alla fine, le ha diagnosticato il neuroma. Ma di cosa si tratta? Quali sono i suoi sintomi?

Stando a quanto fa sapere il portale Gruppo Dan Donato, “il neuroma di Morton è una nevralgia localizzata nella pianta anteriore del piede: si tratta di una neuropatia (patologia a carico dei nervi) diffusa dovuta all’infiammazione e all’ispessimento del nervo interdigitale che innerva le dita del piede.” Questa può evolvere sino alla formazione di un piccolo nodulino il cui diametro varia tra i 3,5 e i 12 millimetri.

Neuroma di Morton, dai sintomi alla diagnosi fino alla cura

I sintomi più frequenti che lamentano i pazienti affetti da questa sindrome sono fitte brucianti sotto le teste dei metatarsali, che a volte raggiungono anche le dita del piede. Si può accusare anche intorpidimento e bruciore. Gli esami più efficaci per arrivare ad una diagnosi sono la risonanza magnetica e un’ecografia dinamica. “Quando la patologia riscontrata risulta essere ad uno stadio molto avanzato, l’intervento di neurectomia, ossia l’asportazione chirurgica del nervo con il nodulino neuromatoso, risulta necessario.” fa sapere la fonte. Nel caso di intervento operatorio è poi previsto un successivo periodo di riabilitazione.

