Cos’è IT-alert, test in Lombardia oggi 19 settembre 2023/ La guida: ecco cosa fare quando arriva messaggio

COS’È IT-ALERT: OGGI 19 SETTEMBRE 2023 TEST IN LOMBARDIA

Anche per la Lombardia, oggi 19 settembre 2023, è arrivato il momento del test IT-alert, promosso e gestito dalla Protezione civile. Nella giornata di oggi, martedì 19 settembre 2023, tutti gli smartphone presenti a Milano e nel resto della Lombardia riceveranno un messaggio particolare accompagnato da un suono prolungato. La notifica scatterà alle ore 12. Si tratta del primo test in Lombardia del nuovo sistema di allarme pubblico. Una volta terminata la fase sperimentale, sarà disponibile per tutti e si attiverà nei territori colpiti da calamità naturali o gravi incidenti. Infatti, una volta operativo, consentirà di diffondere allarmi che arriveranno sui dispositivi mobili di tutti coloro che si troveranno in un’area coinvolta da gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Non si tratta di un sms, perché è una notifica che blocca temporaneamente tutte le altre funzionalità del cellulare. Cosa fare quando si riceve la notifica IT-alert in Lombardia? Basta toccare il telefono cellulare in corrispondenza della notifica per confermare di averla ricevuta e, quindi, riattivare le normali funzionalità del proprio dispositivo. Se invece non si disattiva l’allarme, non si può continuare a usare il telefono. Poi si può compilare il questionario così da fornire alla Protezione civile utili indicazioni per implementare il sistema.

IT-ALERT, COME FUNZIONA NUOVO SISTEMA DI ALLARME OGGI IN LOMBARDIA

Per quanto riguarda il volume della notifica di IT-alert in Lombardia, sarà accompagnata da un suono distintivo e prolungato, diverso da quello delle notifiche normali. Non arriva però se il telefono è spento: per ricevere la notifica, il dispositivo deve essere acceso e deve avere campo. Quindi, se si è in una zona dove il cellulare non prende, non si riceve il messaggio IT-alert. Discorso diverso se il telefono è in modalità silenzioso, perché la notifica potrebbe non essere segnalato tramite il suono specifico. I test da giugno di quest’anno sono effettuati a livello regionale per verificare, ad esempio, eventuali errori nell’invio e ricezione di messaggi IT-alert.

Se quindi non si riceve la notifica, bisogna compilare il questionario presente sull’homepage del sito ad hoc. In ogni caso, ci si può rivolgere al contact center al numero verde 800 840 840. Il servizio sarà operativo per segnalare un maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o una situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso), precipitazioni intense. Ma solo quando la sperimentazione sarà ultimata, verrà presa una decisione per quali di questi eventi il sistema IT-alert diventerà operativo.











