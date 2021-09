Cos’è la poliomielite/ Cause e sintomi della malattia infettiva che causa la paralisi

La poliomielite è una malattia infettiva a carico del sistema nervoso centrale. Essa colpisce soprattutto i neuroni motori del midollo spinale, motivo per cui una delle conseguenze può essere la paralisi, nei casi più gravi (1%) totale. Il virus si trasmette da uomo a uomo attraverso la saliva e le goccioline emesse con colpi di tosse e starnuti quei soggetti che hanno sviluppato la patologia o che ne sono portatori sani; nonché tramite ingestione di acqua o cibi contaminati.

Drone anti-Covid sul litorale di Ostia/ Per misurare la temperatura ai bagnanti

I sintomi iniziali della poliomielite sono febbre, stanchezza, vomito, irrigidimento del collo e dolori agli arti. Successivamente, nel corso della malattia, è possibile che si sviluppi una forma di meningite asettica (5-10% dei casi) ed una paralisi (1% dei casi), che sovente porta alla morte. Una cura al momento non esiste, ma sono stati creati due vaccini che prevengono l’infezione a carico del sistema nervoso centrale. Quello che ha permesso di eliminare completamente la presenza della malattia in Europa è il Sabin (OPV), che è “vivo attenuato” e viene somministrato per via orale. L’ultimo caso di poliomielite in Italia è stato registrato nel 1982.

Obbligo vaccinale e terza dose/ Bassetti e Galli "Inevitabile", Crisanti "Ho riserve"

Cos’è la poliomielite: la malattia che ha ucciso Robin Cavendish

Robin Cavendish, padre del produttore inglese Jonathan Cavendish nonché protagonista della storia vera del film “Ogni tuo respiro”, è morto di poliomielite nel 1994 nell’Oxfordshire. La malattia gli fu diagnosticata all’età di 28 anni (seppure solitamente colpisca soprattutto i bambini sotto i 5 anni di età) ed i medici gli avevano detto che avrebbe avuto soltanto tre mesi di vita a sua disposizione. L’uomo, tuttavia, non si arrese e, grazie ad un particolare respiratore, riuscì a vivere dignitosamente fino all’età di 64 anni.

Luca Richeldi: “Green pass solo a vaccinati, no obbligo"/ "Tampone non certo al 100%"

L’ultimo caso di poliomielite in Europa fu registrato soltanto quattro anni dopo la morte di Robin Cavendish, dunque nel 1998. La vittima fu Melik Minas, un bambino di quasi 3 anni originario della Turchia non vaccinato, il quale fu colpito da una paralisi. Successivamente fu debellato. I casi negli ultimi 25 anni sono diminuiti del 99%. In alcune aree del mondo, tuttavia, il virus è purtroppo ancora presente: Afghanistan, Camerun, Etiopia, Guinea equatoriale, Iraq, Israele, Nigeria, Pakistan, Somalia e Siria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA