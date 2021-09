Robin Cavendish, storia vera Ogni tuo respiro/ Polmonite, la paralisi e la lotta contro la malattia

Robin Cavendish, la polmonite e la paralisi dal collo in giù

Robin Cavendish, la sua storia nel film “Ogni tuo respiro“, il film del 2017 diretto da Andy Serkis. La pellicola racconta la storia di Robin Cavendish, un uomo ironico e dal grande talento che a soli 28 anni si ammala di poliomielite rimanendo paralizzato dal collo in giù. I medici gli danno soli 3 mesi di vita, ma lui decide di combattere contro questa malattia facendosi attivista e pioniere dei diritti dei disabili contribuendo alla progettazione di diversi dispositivi in grado di favorire l’autonomia dei pazienti colpiti da paralisi. A soli 28 anni Robin si ritrova legato ad un respiratore che pompa aria nei suoi polmoni.

Per i medici il suo destino è quello di restare in un letto di ospedale, ma lui decide di reagire rifiutandosi ad una vita così. Grazie all’aiuto della moglie Diana e degli anni riesce ad uscire dall’ospedale tornano così a vivere. Con l’aiuto dell’amico Teddy Hall, Robin progetta una carrozzina con un respiratore meccanico incorporato che gli consente di non restare in un letto. La sua vita cambia e nonostante la grave malattia vive per 36 anni contro i 3 mesi iniziali di vita che gli medici areano previsto.

Com’è morto Robin Cavendish a 36 anni?

Robin Cavendish è conosciuto come il più longevo sopravvissuto alla polio della Gran Bretagna. Il giornalista Tim Renton dopo averlo conosciuto ha scritto: “conoscere Robin Cavendish significa conoscere la personificazione del coraggio. Molte persone vivono momenti di grande coraggio, poche sono chiamate a dimostrarlo giorno dopo giorno, per 36 anni”.

Il figlio Jonathan Cavendish non ha mai avuto alcun dubbio sul fatto che la storia di vita del padre potesse diventare un film. Così incontra lo sceneggiatore William Nicholson: “lo invitai fuori a pranzo e gli chiesi se potevo raccontargli una storia. Quando iniziai a parlargli della vita di mio padre, stava per infilarsi una forchettata di cibo in bocca e quando conclusi il racconto, circa 15 minuti dopo, la teneva ancora sospesa a mezz’aria!”. Anche William Nicholson ricorda quel giorno: “Jonathan mi disse: ‘Ho da raccontarti una storia. È quella di mio padre.’ E appena finì di parlare il racconto, risposi: ‘Ci sto. È incredibile”.

