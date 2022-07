Cose Nostre, 11 luglio/ Diretta video streaming e anticipazioni: storia Natale Mondo

Cose Nostre, la prima puntata di oggi 11 luglio

A partire da oggi, lunedì 11 luglio 2022, torna su Rai1 la nuova edizione del programma Cose Nostre, in onda in seconda serata. Si tratta della trasmissione che racconta le storie e la vita di donne e uomini che si sono opposti alla violenza della mafia pagando un prezzo spesso molto alto. Protagonista di questa prima puntata sarà il poliziotto Natale Mondo, infiltrato nei clan mafiosi di Palermo e per tale ragione ucciso il 14 gennaio 1988.

IL VIAGGIO DEGLI EROI FILM RAI 1, MONDIALI 1982/ "Abbiamo unito un intero Paese"

Natale Mondo era un cosiddetto “superpoliziotto”: sposato e padre di due bambine, faceva parte della squadra di agenti della questura di Palermo considerata una sorta di “avamposto degli uomini perduti”. Il suo ruolo era quello di dare la caccia ai più pericolosi latitanti della Sicilia. Mondo ha lavorato a stretto contatto con Ninni Cassarà, tanto da essere considerato il suo braccio destro. Grazie alle sue indagini molti dei sanguinari boss di Cosa Nostra finirono alla sbarra nell’ambito del Maxiprocesso di Palermo.

Catherine Spaak, com'è morta e malattia/ "Emorragia? Non vedevo e non camminavo…"

La storia vera di Natale Mondo a Cose Nostre

Durante la puntata di oggi di Cose Nostre avremo modo di conoscere meglio il lavoro svolto da Natale Mondo il quale fu capace di infiltrarsi nelle cosche del suo quartiere e avvicinare alcuni dei trafficanti più pericolosi. Prima di lui fu ucciso dalla mafia anche l’amico e collega Ninni Cassarà e in seguito la copertura di Mondo venne meno. Nessuno poté testimoniare il suo ruolo da infiltrato e per questo sarà arrestato con l’accusa infamante, quella di essere una talpa dei clan nella questura di Palermo. Solo dopo un lungo e doloroso calvario il superpoliziotto riuscì a dimostrare la sua innocenza ma questo segnò la sua condanna a morte. La vendetta di Cosa Nostra era dietro l’angolo e la mafia, si sa, non perdona.

Vladimiro Tuselli, marito Catherine Spaak/ Lei: "non mi aspettavo di innamorarmi"

La puntata di Cose Nostre che segna l’inizio della nuova stagione andrà in onda nella seconda serata di oggi 11 luglio su Rai1 a partire dalle ore 23.00. come sempre però potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso le piattaforme di RaiPlay, da pc ed al tempo stesso da app per dispositivi mobili smartphone e tablet ma anche per smart tv.











© RIPRODUZIONE RISERVATA