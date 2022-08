Cose Nostre, anticipazioni 29 agosto/ Diretta video streaming: storia Marisa Merico

Cose Nostre, la puntata del 29 agosto su Rai1

Nella terza serata di oggi, lunedì 29 agosto 2022, andrà in onda una nuova puntata (in replica) di Cose Nostre, la trasmissione che racconta le storie di vita di donne e uomini che hanno detto di no alla violenza inaudita della mafia, pagando però un prezzo spesso troppo alto – la loro stessa vita – per il gesto di coraggio commesso. Protagonista della nuova puntata (già trasmessa nel luglio del 2019), in onda dalle ore 00.30 sulla rete ammiraglia di casa Rai, sarà Marisa Merico, figlia dell’ex boss Emilio Di Giovine. Nel corso del programma Cose Nostre sarà narrata la parabola di questa “principessa della ‘ndrangheta’, gentile ed al tempo stesso sofisticata.

Marisa Merico nasce da madre inglese e durante la sua adolescenza decide di raggiungere il padre in Italia. Qui si troverà al centro di una rete di relazioni che avranno su di lei un grande peso, non solo sul piano emotivo. La nonna Maria Serraino è infatti l’erede di una importante e potente cosca calabrese. È sua la gestione del grosso traffico di eroina che negli anni Ottanta servì la ‘Milano da bere’.

La storia vera di Marisa Merico a Cose Nostre: come vederla in tv e streaming

Nel corso di Cose Nostre scopriremo dunque la storia di Marisa Merico che nel tempo si ritrova con l’essere coinvolta in una serie di operazioni di riciclaggio sporco, il tutto nel nome del padre. Diventa così un vero e proprio corriere del crimine. Durante l’appuntamento con la trasmissione di Rai1 emergerà dunque un perfetto ritratto degli equilibri di potere esistenti all’interno di una famiglia criminale e dalla forte mentalità patriarcale, ma in cui comanda una donna, la nonna Maria appunto. Marisa Merico fu arrestata in seguito ad un mandato di cattura internazionale e trascorse un periodo in carcere in Italia. Successivamente è tornata in Inghilterra dove collabora con un’associazione di volontari. Il suo messaggio, indirizzato essenzialmente ai detenuti, è che “cambiare vita è possibile”.

La puntata di Cose Nostre che sarà trasmessa in replica ed in programma nella terza serata di oggi 29 agosto su Rai1 a partire dalle ore 00.30











