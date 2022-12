Cos’è successo nel 2022, i fatti più importanti/ Guerra e crisi, ma anche speranza

Il 2022 sta giungendo ormai alle sue battute d’arresto e presto lascerà spazio al 2023. È arrivata, quindi, l’ora di ripercorrere quali sono stati i fatti e gli eventi più significativi del 2022, destinati a lasciare negli annali di storia un segno, che quest’anno sembra essere piuttosto marcato. All’inizio dell’anno passato c’era stato un grande desiderio di ripartire e rinascere, dopo quasi due anni di pandemia mondiale, con la diffusa voglia di lasciarsi tutto alle spalle. La popolazione mondiale, inoltre, nel 2022 ha raggiunto la storia soglia degli 8 miliardi. Eppure, com’è purtroppo ben noto, è stato anche l’anno in cui gli equilibri mondiali hanno iniziato a vacillare per via dell’invasione da parte della Russia dell’Ucraina.

COSA È SUCCESSO NEL 2022: L’ANNO DELLA GUERRA

Non c’è molto da girarci attorno, parlando di eventi e fatti più importanti del 2022, per quanto doloroso, non si può non citare la guerra tra Russia e Ucraina, scoppiata il 24 febbraio e che ben presto ha sconvolto gli equilibri e la tranquillità mondiale. Come ben sappiamo, all’invasione si è opposta la maggior parte del mondo occidentale, imponendo delle sanzioni contro Vladimir Putin che avrebbero condotto direttamente l’Europa alla crisi.

Ed è questo il segno maggiore del 2022, la crisi che ha colpito, sta colpendo e probabilmente continuerà a colpire l’Europa e l’occidente. La guerra per ora avanza imperterrita, con la speranza che il 2023 possa regalare al pianeta un accordo di pace. Ma tra i fatti e gli eventi tragici del 2022, derivato anche in questo caso dalla guerra, come la crisi energetica, non si può non citare la nuova ondata di migrazioni che stanno sconvolgendo, nuovamente l’Europa. La mole di migranti ha toccato e superato la soglia della grande crisi migratoria del 2015/16, portando un sempre più diffuso sentimento di chiusura negli stati europei. Infine, da settembre è iniziato il periodo delle violente proteste in Iran, in seguito all’uccisione di Mahsa Amini.

I FATTI DEL 2022: DIO SALVI LA REGINA

L’attenzione mondiale per le prime battute del 2022 si è concentrata, giustamente, sulla guerra tra Russia e Ucraina, in un periodo che, però, era anche lieto per l’umanità. L’inizio dell’anno, infatti, era segnato dalla voglia di ripartire, e si è riusciti, grazie agli sforzi dell’intera umanità, a lasciarsi alle spalle progressivamente le limitazioni in quasi tutte le parti del mondo. Contestualmente, parlando dei fatti ed eventi positivi del 2022, vale la pena citare la rielezione a Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella, ma anche quella alla presidenza francese da parte di Emmanuel Macron.

Ma il 2022 ha portato anche ad un evento inaspettato dalla maggior parte delle persone nel mondo, la morte improvvisa l’8 settembre, dopo mesi di malattia, della Regina Elisabetta II, storica monarca del Regno Unito in carica dal 1952. Nello stesso mese, il 25 settembre, in Italia ci sono state le elezioni politiche, che hanno segnato la vittoria della coalizione di centro destro, guidata da Giorgia Meloni con il suo Fratelli d’Italia. Tra le notizie liete del 2022, inoltre, si potrebbe citare il ritorno storico dell’uomo sulla Luna, con l’avvio della missione Artemis da parte della Nasa che punta a dare un nuovo inizio al periodo delle esplorazioni spaziali, con l’obiettivo di portare l’uomo su Marte.

