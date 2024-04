Cos’era il Derby club?/ La storia del Cabaret di Milano che ha lanciato Bisio, Boldi e Pozzetto

La storia del Derby Club in un documentario

C’era una volta il Derby Club è il documentario che racconta per la prima volta in tv la storia del Derby Club Cabaret di Milano, fucina di talenti e icone della comicità italiana. Da Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Massimo Boldi, Claudio Bisio, Antonio Catania e Aldo, Giovanni e Giacomo tutti sono passati per il celebre Derby Club Cabaret di Milano che rivive nel documentario prodotto da Samarcanda Film in collaborazione con Rai Documentari. Scritto da da Marco Spagnoli, Piero Bodrato, Leonardo Barrile, Francesco Favale con la regia di Marco Spagnoli, il documentario ripercorre la vita dell’iconico locale di cabaret milanese attraverso materiali di repertorio e numerose interviste ai personaggi che hanno animato il club e che sono diventati, negli anni, delle icone della comicità italiana.

Dagli inizi degli anni ‘60 fino al 1985, il Derby Club Cabaret è stato uno dei luoghi più alla moda di Milano. Sul suo palcoscenico per oltre 20 anni sono passati grandi nomi della comicità italiana che sono poi diventati delle vere e proprie icone senza tempo. Pensiamo a Enzo Jannacci, giusto per citarne uno. Il Derby riuscì in poco tempo a diventare il locale notturno più alla moda della città di Milano.

Il Derby Club di Milano ha lanciato artisti e comici come Jannacci, Boldi e tanti altri

Per più di 20 anni l’appuntamento è stato al Derby Club, storico locale di cabaret di Milano dove si radunava intellettuali, attori, registi famosi, designer, pubblicitari e poi nobiltà, decaduta e non, calciatori, sportivi, giornalisti. Tutta Milano era al Derby e il Derby raccontava Milano inventando un nuovo modo di ridere. Il nome del locale deriva proprio dalla vicinanza con l’ippodromo ha visto esibirsi artisti del calibro di Fabio Concato, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci o Franco Califano, ma anche Diego Abatantuono, Cochi e Renato, passando per Paolo Rossi e Guido Nicheli.

Ad applaudire questi giovani talenti tutta Milano nella sua moltitudine: da politici ai campioni del calcio che giocavano vicino San Siro fino personaggi dello spettacolo che vanno alla scoperta di nuovi talenti.











