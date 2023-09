Cosimo Corrado, ritrovato youtuber Kazuosan/ Si trova in un ospedale a New York

Lieto fine per la vicenda con protagonista Cosimo Corrado, il giovane youtuber di Salerno noto come Kazuosan. Era dato per disperso in quel di New York dopo che lo stesso era atterrato nella Grande Mela sabato scorso, facendo poi perdere ogni traccia di se. La famiglia non ha avuto sue notizie per 48 ore e anche al cellulare non rispondeva, di conseguenza si era allarmata attivando le autorità. Fortunatamente Cosimo Corrado è stato rinvenuto sempre nella metropoli della Statua della Libertà, dove è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto scrive Open, non sono preoccupanti ma in ogni caso la famiglia lo sta raggiungendo per fargli visita e cercare di capire cosa sia successo.

Quando era stato contattato al telefono non aveva risposto Kazuosan bensì un’altra persona, di conseguenza si è capito che il telefono non fosse più nelle disponibilità dello youtuber che vanta un canale con oltre un milione di iscritti. Chi aveva risposto ha spiegato di aver rinvenuto il cellulare per strada e di non sapere nulla del suo proprietario. E’ montata così la preoccupazione e i famigliari hanno iniziato a cercare il giovane così come gli amici e i colleghi youtuber, che si sono attivati per rintracciarlo.

COSIMO CORRADO RITROVATO A NEW YORK DOPO L’APPELLO

“Lui è Cosimo, ha 21 anni ed è di Salerno – l’appello diffuso anche in inglese – è’ uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazusan. Da qualche giorno è atterrato a New Yokr ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato era a Manhattan, inotnro alle ore 6.30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattare la polizia o il numero +393889869780 (su Whatsapp)”.

Alla fine è giunta la notizia lieve e a breve il fratello e il padre di Cosimo incontreranno il ragazzo nella Grande Mela dopo essere partiti da Roma nella giornata di ieri, martedì 12 settembre. Non è ben chiaro come Kazuosan sia riuscito a mettersi in contatto con la famiglia: lo scopriremo nei prossimi giorni.

