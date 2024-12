Si avvicinano le ore 20:30 che – come ogni giorno da diversi anni a questa parte – ci regaleranno una seconda estrazione del Million Day e del sempre collegato Extra MillionDay che tra premi più o meno alti cercheranno con i loro cinque numeri vincenti di rendere milionario qualcuno tra i tanti giocatori che proveranno a sfidare ancora una volta la Dea Bendata dopo un primo (sempre ricco!) appuntamento che si è già tenuto alle ore 13 in punto di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024; ma prima di entrare nel vivo del sorteggio che ci intratterrà da qui a qualche minuto, vi ricordiamo giusto al volo che se non l’aveste ancora fatto, potrete piazzare la vostra scommessa entro – e non oltre – le ore 20 in punto!

Parlandovi del Million Day – ed ipotizzando che potreste essere alla vostra primissima esperienza con questo apprezzatissimo concorso – è importante rivolgere immediatamente la nostra attenzione ai già citati premi in cui potreste incappare con la giusta (ed in alcuni casi innegabilmente alta) dose di fortuna: il primo gradino – che corrisponde alle schedine in cui figurano almeno due tra i numeri sorteggiati – vi varrà due euro, che cresceranno a 50 o mille (nel caso in cui i numeri centrati siano rispettivamente 3 o 4) per arrivare infine alla vetta occupata dall’incredibile cifra di 1 milione di euro!

Discorso leggermente diverso – invece – va fatto per l’Extra Million Day che con il suo ‘collega’ condivide solamente il terzo bottino (ovvero i mille euro associati a quattro numeri indovinati) sostituendo gli altri gradini delle vincite con premi che vanno dai 4 euro, passando per i 100 ed arrivando – infine – a 100mila euro; decisamente inferiori rispetto al milione classico, ma anche parzialmente più semplici da indovinare visto che nell’estrazione Extra sarà esclusa la prima cinquina sorteggiata!