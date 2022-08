Cosmary e Nunzio di Amici stanno insieme?/ Segnalazione e sospetto tradimento: “Quando stava con Alex lei…”

Cosmary e Nunzio di Amici stanno insieme? Spuntano nuove segnalazioni

Sono ancora misteriosi i motivi che hanno portato alla fine della storia d’amore nata nella scuola di Amici 21 tra Alex e la ballerina Cosmary. Il cantante ha confermato la rottura qualche tempo fa, preferendo mantenere la privacy sul motivo dell’addio, alimentando al contempo i sospetti dei fan che hanno iniziato a sviluppare proprie teorie. Una di queste è che Cosmary si sia avvicinata ad un altro ben noto allievo della scorsa edizione di Amici: Nunzio.

Nunzio Stancampiano nel cast di Amici 22?/ Spunta il ruolo inedito

Il ballerino di latino e l’ex allieva di Alessandra Celentano sarebbero più che amici e a confermarlo sarebbero non poche segnalazioni che parlano di un rapporto molto confidenziale, facilmente fraintendibile. Ma non è tutto: una nuova segnalazione, arrivata e poi postata da Deianira Marzano, svelerebbe un retroscena inedito che farebbe spuntare l’ipotesi tradimento.

Amici 21, quanto hanno venduto i dischi di Sissi, Alex, Luigi, LDA e Albe?/ Numeri e classifica

Cosmary ha tradito Alex con Nunzio di Amici? L’indiscrezione dai fan

La segnalazione riportata dall’esperta di gossip mostra Nunzio e Cosmary intenti a discutere da soli in modo animato. Una lite che non sembrerebbe tra due amici ma tra fidanzati. Il dettaglio più scottante è che la foto della discussione sarebbe stata fatta dall’utente quando ancora la ballerina era fidanzata con Alex: “Qui era il 3 giugno, lei stava ancora con Alex e già discuteva per qualcosa con Nunzio. Probabilmente è nato tutto mentre hanno registrato Battiti Live”, si legge a corredo della segnalazione. Pare inoltre che in un’altra occasione Nunzio, in compagnia di Cosmary, abbia chiesto ai fan di non fare loro foto per non alimentare i gossip. Segnali che in effetti potrebbero confermare il pensiero di molti: che i due stiano insieme. D’altronde nessuno dei due ha al momento smentito queste voci.

LDA: reunion tra ex Amici con Nunzio, alla finale di Battiti live/ Le reazioni













© RIPRODUZIONE RISERVATA