Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si sono lasciati?/ La risposta dopo Amici

Amici 21 di Maria De Filippi, é rottura tra Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano?

Hanno appassionato i telespettatori con il percorso di studio intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi nel ballo, dove lei faceva coppia con il cantante Alex Wyse, e ora Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano fanno parlare per una presunta crisi d’amore in corso tra loro. In seguito alla rottura di Cosmary Fasanelli e Alex Wyse, annunciata dai diretti interessati in un comunicato pubblico post-Amici, é recentemente circolata nel web la voce di un tradimento ai danni del cantante da parte della ballerina, per effetto della manifesta vicinanza di lei a Nunzio, anche perché entrambi ingaggiati dopo Amici 21 nel corpo di ballo del format estivo, Battiti live 2022. E, sulla scia della rottura post-Amici 21 di lei ed Alex, Cosmary e Nunzio si sono poi decisi a ufficializzare la loro lovestory, anche se nell’ultimo periodo l’occhio pubblico sarebbe pronto a scommettere che l’amore tra i due si sia rivelato un fuoco di paglia. Questo dal momento che i giovani ballerini sono apparsi raramente nell’ultimo periodo insieme, soprattutto via social, finché la ballerina non ha deciso di replicare alle malelingue che la vedrebbero protagonista di una rottura con il ballerino conosciuto per la prima volta ad Amici 21.

Striscia la notizia, chi é Marcia Thereza Araujo Barros?/ Sostituta di Cosmary...

La risposta di Cosmary Fasanelli alle voci della rottura con Nunzio Stancampiano

La giovane, che intanto veste i panni di velina mora sui banconi di Striscia la notizia, sceglie di rompere il silenzio sul rapporto con Nunzio condividendo tra le Instagram stories una foto che la immortala con il latinista e non solo. A corredo dello scatto condiviso tra le storie, Cosmary Fasanelli destina un sibillino messaggio a Nunzio Stancampiano, al grido social di “Mi manchi”. Un messaggio ermetico che, più di una conferma della presunta rottura tra i ballerini sembra invece voler essere il chiarimento che i diretti interessati siano momentaneamente lontani per effetto dei rispettivi impegni, anche professionali, tenuti in agenda.

Cosmary Fasanelli, perchè non è a Striscia la notizia?/ Arriva Marcia Thereza Barros

Tra gli ex Amici 21, fa inoltre rumore LDA, preannunciato tra i primi 22 Big di Sanremo 2023…

LEGGI ANCHE:

Amici, Cosmary: "Addio Alex, Nunzio é il mio fidanzato"/"Sono l'erede della Hunziker"

© RIPRODUZIONE RISERVATA