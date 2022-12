LDA live, prima di Sanremo 2023/ Ecco quando annuncia il titolo della canzone Big

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA torna ad esibirsi prima di Sanremo 2023: il nuovo annuncio della canzone sanremese

Si fa sempre più vicino l’inizio della messa in onda in TV di Sanremo 2023, nella cui competizione destra particolare curiosità generale, al preannunciato debutto al Festival e in vista del ritorno onstage, LDA .

A dispetto delle critiche degli hater, che gli affibbiano sin dagli esordi TV ad Amici 21 di Maria De Filippi, l’etichetta di raccomandato nell’industria musicale in quanto figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA ha convinto la Commissione del prossimo Festival, presieduta dal numero uno di Sanremo 2023, Amadeus, destando tra le reazioni social più disparate a fronte dei “grandi esclusi” della kermesse. Tra i commenti social rilasciati dai fedeli telespettatori di Sanremo 2023, rispetto alla rosa dei primi 22 Big, c’é chi non vede l’ora di prestare il primo ascolto della canzone sanremese di LDA, il cui titolo così come per le altre canzoni ammesse alla gara Big sarà reso noto il 16 dicembre. Nell’attesa data-evento si aggiungeranno -alla Big-list- i 6 artisti vincitori del contest Sanremo giovani in onda su Rai 1, Radio2 e RaiPlay, dal Teatro del Casinò di Sanremo. Nel corso della serata del 16 dicembre, che prevede la presenza dei Campioni in gara, tra cui l’ex Amici 21 al debutto, LDA, Amadeus comunicherà anche i titoli dei brani del prossimo Festival, quindi anche quello della tanto attesa canzone del figlio di Gigi D’Alessio.

Il cantautore 19enne di Napoli, nell’attesa, sorprende fan e non, anche anticipando un imminente ritorno sul palco pre-Sanremo 2023.

Spunta la data del live di LDA, che anticipa Sanremo 2023

Nell’attesa di scoprire di più, LDA si lascia andare ad un pensiero sotto l’albero di Natale 2022 con i fan: “Quest’anno sono stato bravissimo. Già ho fatto tutti i regali. Di natale. Sono un grande… Ci vediamo l’11 al Christmas Village di Napoli, alla Mostra d’Oltremare, dove farò il mio show completo e canterò tutte le mie canzoni. Ci vediamo lì”. Insomma, LDA intende chiudere in bellezza l’anno per un nuovo 2023 che si preannuncia spumeggiante con il debutto a Sanremo 2023, previsto per lui.

