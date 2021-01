Costantino della Gherardesca giudice de Il Cantante Mascherato

Costantino della Gherardesca sarà sicuramente un giudice perfetto de Il Cantante Mascherato. Dopo il successo di Ballando con le stelle 2020, Milly Carlucci torna in pista con i suoi cantanti mascherati portandosi dietro proprio il re delle trasformazioni e delle polemiche, l’ex conduttore di Pechino Express e volto di Rai2. Il conduttore, orfano del suo adventure game ormai traslocato su Sky, sarà impegnato per qualche settimana nel prime time di Rai1 pronto a giudicare e capire chi si nasconde dietro la maschera dei nove concorrenti de Il Cantante mascherato per la gioia dei fan. Lui stesso in conferenza stampa ha spiegato di essere sicuro che dietro le maschere non ci siano solo dei cantanti e per questo sarà un investigatore scrupoloso. Sicuramente chi lo ha seguito a Ballando con le stelle sa bene che il conduttore è riuscito benissimo a calarsi nei panni di un performer proprio grazie alle sue continue trasformazioni e maschere, chi meglio di lui potrebbe essere giudice in questo momento?

Costantino della Gherardesca: “Ho avuto disturbi alimentari sin da bambino..”

Costantino della Gherardesca ha ammesso di essersi trovato bene a Ballando con le stelle ma, soprattutto, con Milly Carlucci che non è solo una grande professionista ma anche una persona interessata agli altri tanto da ammettere: “Milly, con me, non è stata solo una grande professionista ma è stata anche una persona che mi ha tirato su di morale”. Durante la sua partecipazione al programma danzante di Rai1 non sono mancate accuse e polemiche ma, soprattutto, è venuto a galla il suo rapporto conflittuale con il cibo e con il suo corpo che, in un primo momento, aveva paura di mostrare nascondendolo così sotto e dietro ingombranti vestiti da scena: “Io ho avuto dei disturbi alimentari fin da bambino. Rubavo le merendine. Avevo questa fissa per il cibo come se fosse droga. Continuo ad avere, adesso un po’ meno, un rapporto molto conflittuale con il cibo”.



