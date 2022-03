Costantino Della Gherardesca, zio di Barù/ “Sono il suo fan numero uno”

Costantino Della Gherardesca: zio di Barù

Il noto conduttore Costantino Della Gherardesca è lo zio di Gherardo “Barù” Gaetani. Nipote e zio, che hanno solo pochi hanno di differenza, hanno partecipato insieme alla prima edizione di Pechino Express, in cui si sono classificati terzi. Costantino è il fratello minore di Olimpia Gaetani dell’Aquila d’Aragona, madre di Barù, entrambi figli di Costanza Della Gherardesca, scomparsa lo scorso 5 febbraio. La nobildonna, nata nel 1939, aveva sposato nel 1958 il conte Niccolò Gaetani Dell’Aquila Caetani deceduto nel 2011, da cui ha avuto i due figli, Olimpia (nata nel 1959) e Filippo (nato ne 1964). Poi ha divorziato nel 1970. Costantino è nato nel 1977 dalla relazione con Alvin Verecondi Scortecci, che lo ha riconosciuto 5 anni dopo, anche se era già stato dichiarato con il cognome della madre a cui poi ha aggiunto anche quello del padre.

Costantino Della Gherardesca: sempre al fianco del nipote Barù

Costantino della Gherardesca e Barù sono molto legati: avendo pochi anni di differenza, lo zio è del 1977 mentre il nipote del 1981, hanno studiato insieme in un collegio in Svizzera. Durante la permanenza del nipote dentro la casa del Grande Fratello Vip, Costantino lo ha sempre sostenuto: “Sono il suo fan numero uno. Qualsiasi scelta faccia mio nipote nella sua vita lo appoggerò sempre al 100%”, ha detto in una recente intervista a Fanpage.it. “La mia famiglia, parte di me”, ha scritto poche ore fa su Instagram, pubblicando una foto di lui e il nipote da piccoli. Costantino è molto legata alla sorella Olimpia, madre di Barù, come ha scritto sui social in occasione della morte della madre Costanza: “Olimpia è il mio faro nel buio e non vedo l’ora di poterla portare in Sri Lanka, a fare il viaggio che facemmo noi”.

