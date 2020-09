Costantino e Iolanda, Uomini e Donne/ “Abbiamo fatto l’amore”. Lei “Non me ne sono..”

Costantino e Iolanda tornano al centro dello studio di Uomini e Donne. Durante la scorsa puntata della trasmissione di Maria De Filippi, Iolanda ha manifestato la propria delusione per la presunta, poco passionalità di Costantino. Nonostante tutto, però, la dama ha deciso di continuare a frequentarlo. Le cose, però, non sono andate bene perchè tra i due è finita nuovamente. “L’ho mollata io perchè non mi piace quello che ha detto perchè noi abbiamo avuto una bella intimità e siamo andati oltre il bacio”, ha dichiarato il cavaliere che spiega di non aver gradito l’atteggiamento della dama. “Io se vado oltre il bacio e non siamo andati eprchè hai dormito tutto il tempo, le cose devono restare tra me e te perchè a casa ho una famiglia. Io ti ho chiesto di andare via e mi hai detto no”, ha replicato Iolanda dopo essere entrata in studio.

COSTANTINO E IOLANDA, L’ADDIO A UOMINI E DONNE

Costantino e Iolanda si dicono addio a Uomini e Donne. Tra i due, le incomprensioni caratteriali, hanno portato alla nascita di diverse discussioni al termine delle quali il cavaliere de trono over ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Iolanda. “Lui è uscito anche con Sabrina, lo sai?”, chiede Maria De Filippi. “Lo sospettavo”, risponde Iolanda che poi si chiede perchè in due giorni abbia deciso di chiudere la storia. “Ma cos’è successo tra voi due”, chiede ancora Maria. “Abbiamo fatto l’amore“, svela Costantino. “Non me ne sono accorta”, replica Iolanda. “Hai le prove? E’ la tua parola contro la mia”, sbotta Iolanda che poi si scaglia contro Simone che difende Costantino.



