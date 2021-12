Costantino Vitagliano “GF Vip? Ho già dato”/ “Da quando sono padre tutto è cambiato”

Costantino Vitagliano, nome storico di Uomini e Donne, è stato oggi ospite su RTL 102.5 News, nel corso della trasmissione radiofonica Trends & Celebrities. Vitagliano è stato accolto con grande entusiasmo e con molti complimenti soprattutto parte di Francesco Fredella che lo ha definito “il prototipo di vero influencer”. Costantino ha rappresentato uno dei più tronisti più belli, facendo sognare molte donne e non solo. “Pagine web dicono di sì, che ricordano quei momenti e non li hanno più rivissuti”, ha confermato Costantino, “a me piace andare avanti e non ricordare ma ciò che ho fatto è stato molto bello e mi sono divertito”.

Costantino Vitagliano: "Vorrei tornare al GF Vip"/ "Sogno un mio programma in tv"

Uno degli ospiti di oggi di RTL 102.5 News, Costantino Vitagliano non si è potuto tirare indietro da un suo commento sul Grande Fratello Vip e soprattutto sui nuovi ingressi nella Casa che hanno suscitato del clamore. Dopo essersi sincerato del motivo per il quale Valeria Marini ha fatto il suo ingresso con l’occhio bendato, Vitagliano ha detto la sua sul fatto che si sia ricorso ai soliti personaggi: “Penso che Signorini abbia pensato alla motivazione per farli entrare quindi in questi giorni accadrà qualcosa”.

Costantino Vitagliano e Irene Casartelli fidanzati?/ Gli ex Uomini e donne...

Costantino Vitagliano commenta il Grande Fratello Vip e la nuova vita da papà

Costantino Vitagliano ha definito i nuovi ingressi al Grande Fratello Vip come “personaggi forti che sanno creare dei contenuti adatti per il GF”. A suo dire, la produzione del reality sa benissimo come far muovere le acque e far risalire gli ascolti. A proposito del reality, il giovane speaker Jody Cecchetto ha domandato al suo ospite se avrebbe senso fare un GF Vip su Canale 5 ma con personaggi proveniente dal web. “Un anno fa durante la pandemia mi hanno proposto di mettere delle telecamere all’interno di casa e credo che qualcuno già lo stia facendo su delle piattaforme private”, ha svelato.

Lutto per Costantino Vitagliano: morto papà Orazio/ Il silenzio dell'ex tronista

Nonostante questo, Costantino si è detto già “scottato” in passato, aggiungendo: “Ho già dato 24 ore su 24 con le telecamere”. In merito alle faccende sentimentali e familiari, Costantino è padre di una bambina: “Non avrei mai pensato di fare quello che faccio, una volta avevo altre cose nella mente”, ha svelato. “L’uomo non capisce finché non ce l’ha in mano una figlia”, ha aggiunto, parlando delle sue nuove emozioni. “Ho assistito al parto e da allora ho capito tante cose, quanto sia importante e quanto voglia dare io a lei”, ha spiegato. “La mia vita è cambiata da quando sono diventato padre e da quando ho perso i miei genitori”, ha proseguito. Solo allora ha compreso molte cose. Costantino non è più single: “Sono 5-6 mesi che mi sono fidanzato”, ha svelato in chiusura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA