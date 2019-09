Costantino Vitagliano/ “Mia figlia Ayla il regalo più bello” (Vieni da me)

Costantino Vitagliano a cuore aperto nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me. L’ex tronista di Uomini e donne ha parlato della figlia Ayla, nata dall’amore con Elisa Mariani: «Diventare padre? E’ bellissimo. Non è l’aver messo la testa apposto, ho scoperto cosa significa avere una figlia: ho origini meridionali e sono già geloso. Quando mi dice “pa”, sbrodolo: le emozioni che mi fa provare non centrano nulla con ciò che ho passato nella mia vita. E’ il momento più alto della mia vita» «Non ci si prepara a diventare papà: le donne vivono ogni minimo momento, da quando è nata me la sono goduta dal primo momento», continua Costantino, che sottolinea: «Sto esagerando con i regali a mia figlia, la mamma mi attacca un po’: le sto dando tutto ciò che non ho mai avuto. Quando è con me, per me non esiste altro. Io non ho mai avuto un padre così presente, non avrei mai pensato di essere così: la bacio dalla testa ai piedi, faccio di tutto. Ho la cervicale perché mi salta addosso, arrampicandosi dappertutto».

COSTANTINO VITAGLIANO: “LA MORTE DI MIA MADRE LA COLTELLATA PIU’ GROSSA”

Costantino Vitagliano ha poi parlato della sua famiglia: «La mia è una famiglia normalissima: si è trasferita a Milano per mantenere la famiglia giù, i miei hanno iniziato così. Mi ha dato tutto l’affetto possibile. Con mia mamma avevo un rapporto che lei capiva quando stavo male anche a distanza: io sono arrivato sette anni dopo mia sorella, non volevano fare un altro figlio e lei mi disse che ero un suo capriccio». Sulla madre Rosina, morta un anno fa, ha aggiunto: «Lei era la cosa più importante: il suo posto oggi l’ha preso mia figlia. Purtroppo ci sono cose che non ho potuto fare: ad un certo punto pensavo di poter fare tutto, anche guarirla. Ma questa è la vita: ho preso tante coltellata, questa è stata la coltellata più grossa. Vedere che in 3 anni il male se la mangiava, ha dato scompensi importanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA