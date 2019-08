Costantino Vitagliano torna a Uomini e Donne Over/ “Perché no?” e sull’ex Alessandra…

Costantino Vitagliano potrebbe ritornare a Uomini e Donne? L’ex tronista non esclude assolutamente questa possibilità. “Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni. Con una differenza rispetto al passato: allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella”, ha dichiarato tra le pagine del settimanale DiPiù. L’ex volto del trono classico oggi ha 45 anni portati benissimo e quindi, siamo certi potrebbe far sognare più di una donna con il suo fisico e il suo sguardo magnetico. L’ex protagonista del GF Vip, a tal proposito racconta pure di essersi ammorbidito con l’arrivo della sua prima figlia, la piccola Ayla. “Non prendo più la vita a morsi, cerco la tranquillità”, ha raccontato ancora.

Costantino Vitagliano torna a Uomini e Donne?

Costantino Vitagliano, dopo essere diventato padre ha sicuramente cambiato molte cose della sua vita: “sogno anche io una favola sentimentale in cui mia figlia sarà sempre al centro delle mie attenzioni”. Tra le pagine del settimanale DiPiù, ha anche parlato dell’ex fidanzata Alessandra Pierelli: “I rapporti con lei oggi sono inesistenti, ma senza rancore. Dopo che ci siamo lasciati, io l’ho ricontattata quando è stata male per un intervento chirurgico. Allora stava con un calciatore e non ha voluto parlarmi”, ha raccontato Costa alla rivista edita da Cairo Editore. “Poi, tempo dopo, ci siamo visti, abbiamo parlato, ricordando i vecchi tempi. Ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre. So che Alessandra ora è una moglie e mamma felice”. In ultimo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha concluso: “Avevo altro per la testa: mi sentivo il re del mondo. È andata come doveva andare”.

