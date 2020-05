“Costanza Caracciolo il ferro da stiro pesa?”/ Lady Vieri sbotta “hai rotto il caz*o”

Pubblicità

Costanza Caracciolo, mamma di Stella ed Isabel, nate dall’amore con Christian Vieri, con il suo 1,2 milione di followers su Instagram, condivide consigli e i momenti da mamme e moglie che trascorre in casa. Nelle scorse ore, l’ex velina di Striscia la Notizia ha così mostrato la camicia da notte che è solita indossare per allattare con più comodità la piccola Isabel, nata due mesi fa. Se la maggior parte dei followers ha gradito il consiglio di Costanza Caracciolo, non sono mancati gli haters che hanno puntualmente criticato Lady Vieri. In particolare, una follower ha inviato una serie di messaggi privati alla Caracciolo criticando la camicia da notte “sgualcita”. Stanca di ricevere critiche poco costruttive, l’ex velina ha deciso di rispondere in modo diretto condividendo sulle storie di Instagram gli screenshot dei messaggi ricevuti.

COSTANZA CARACCIOLO SBOTTA CONTRO L’HATER: “FATTI UNA RISATA”

Prima le critiche sul mobiletto usato come deposito e poi quelle per la camicia da notte sgualcita hanno spinto Costanza Caracciolo a rispondere pubblicamente alla follower che le continuava ad inviare messaggi privati esclusivamente per criticare il contenuto delle sue storie su Instagram. “Certo che il mobile con il televisore di casa tua sembra un deposito“, ha scritto in un primo messaggio la signora. Poi, dopo aver visto la camicia da notte consigliata dall’ex velina, ha inviato un altro messaggio scrivendo: “certo che il tuo ferro da stiro dev’essere molto pesante, ma che vergogna…”. Di fronte a tali critiche, la Caracciolo ha pubblicato gli screenshot aggiungendo anche un suo personale commento: “certo che hai proprio rotto il caz*o. E fatti una risata”, ricevendo gli applausi virtuali di tutti i suoi fans.





