Costanza Caracciolo/ “Matrimonio? Non tolgo mai la fede da quel giorno” (Verissimo)

Costanza Caracciolo ospite a “Verissimo – Le Storie“, il rotocalco televisivo di Silvia Toffanin trasmesso in replica sabato 4 aprile 2020 su Canale 5. Durante la puntata verrà riproposta l’intervista della ex velina di Striscia La Notizia in compagnia dell’ex marito Christian Vieri con cui è convolata a nozze e con cui ha messo su famiglia. La showgirl, infatti, durante l’intervista ha parlato principalmente della sua vita privata, del matrimonio con l’ex bomber dell’Inter e della grandissima gioia di diventare mamma per la seconda volta. Dopo tanti anni d’amore Costanza e Christian hanno deciso di sposarsi, ma in gran segreto con una cerimonia intima e privata. Un giorno indimenticabile che la ex velina ha ricordato così ai microfoni di Silvia Toffanin: “non mi tolgo mai la fede da quel giorno. Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”. Una cerimonia semplice e privata, anche se la Caracciolo non esclude in futuro la possibilità di sposarsi anche in chiesa: “l’abbiamo deciso da un giorno all’altro, siamo andati in comune a informarci e poi ci siamo sposati. Magari se si dovesse convincere ci sposeremo anche in chiesa, forse quando Stella sarà più grande. Mi aspetto altro più avanti!”.

Costanza Caracciolo incinta: è nata la piccola Isabel

Durante la lunga intervista di Costanza Caracciolo a Verissimo, la showgirl ha rivelato anche di essere incinta per la seconda volta e di aspettare un’altra femminuccia dal suo amore Christian Vieri. Pochi giorni fa la Caracciolo è diventata mamma della piccola Isabel e ha voluto condividere con tutti i suoi fan il racconto di una giornata bellissima, ma al tempo stesso difficile visto che si è ritrovata da sola in ospedale per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. “Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene…” – ha scritto la ex velina di Striscia La Notizia, che ha ricordato come sia stato differente rispetto alla prima volta. “Il parto precedente non è stato facile, eppure all’esterno era tutto apparentemente così bello… ieri invece durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola” ha detto la showgirl che ha poi dato il “benvenuto social” alla sua piccola “Benvenuta Isabel, Cocò love u forever”. La ex velina ha poi voluto ringraziare tutti i fan e il pubblico per esserci sempre nonostante il grave problema della diffusione del virus Covid 19: “grazie a voi tutti amici per la vostra presenza, il vostro affetto, i vostri messaggi e il vostro sostegno in un momento così particolare”.



