COSTANZA CARACCIOLO E’ INCINTA/ “Aspetto una femmina, il mondo è delle donne!”

Costanza Caracciolo è la prima ospite della nuova puntata di “Verissimo”. La ex velina in studio confessa e conferma a Silvia Toffanin: “si sono incinta anche se alcuni lo avevano sgamato”. La Caracciolo precisa come mai ha deciso di dirlo così tardi: “come ben sai volevo essere sicura prima di annunciarlo, sono entrata nel sesto mese” e rivela come l’ha detto al compagno Christian Vieri: “gli ho mandato una foto del test”. “Lui è felice, volevamo farlo subito per farli crescere insieme” dice la showgirl felice e raggiante come non mai. “Sono talmente presa da Stella che ha fatto un anno, è ancora piccolissima, ma l’ho fatto anche per non uscire dal mood” dice Costanza che confessa anche: “vorrei un terzo figlio, il numero perfetto, anche se per Christian due vanno bene”. Poi la Toffanin ha una bellissima sorpresa per la ex velina: una lettera della mamma che le scrive “grazie amore mio per le emozioni che ci hai fatto vivere, per me resti sempre la nostra piccola Costanza”. “Ci tento a tutelare Stella, siamo in un mondo di leoni” – dice la Caracciolo, motivando come mai ha deciso di tenere lontano la piccola Stella dal mondo dei social. “Se da un lato è bello ti fai conoscere per quello che sei, ma dall’altro Instagram è la rovina, quindi io sinceramente di mettere mia figlia in pasto ai leoni no. Io mi posso difendere, lei no. Io e mio marito abbiamo deciso di non pubblicarla, è qualcosa che ci viene spontanea, non riesco a pubblicarle così facilmente, anche se le farei vedere a tutto il mondo, ma la protezione che ho è più grande”. Poi sul finale rivela il sesso della creatura: “è femmina, il mondo è delle donne!”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Costanza Caracciolo è incinta ed è in attesa di una bambina: questo lo scoop delle ultime ore, che ha scelto di rivelare tramite un’intervista a Verissimo. Gli spettatori potranno seguire il suo intervento grazie alla puntata di oggi, sabato 7 dicembre 2019, quando Costanza parlerà dello stato d’animo che stanno vivendo sia lei che Christian Vieri per questa bella notizia. “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perchè tre mesi sono troppo pochi“, dice, “Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”. Secondo figlio in arrivo quindi per la coppia che appena lo scorso anno ha dato alla luce la primogenita Stella. Costanza ha esibito subito sui social, con tanto orgoglio, il suo bel pancione ed ha già riscosso diversi messaggi d’affetto da parte dei fan. Un bel colpaccio per la coppia, che dopo due anni di relazione ufficiale, hanno deciso di sposarsi a marzo in gran segreto. “È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso”, dice di Bobo, “in effetti devo dire che va benissimo così“.

Costanza Caracciolo divide il pubblico, come spesso avviene quando si parla di un volto noto legato al mondo dello sport. La moglie di Bobo Vieri non è di certo immune alle critiche e se da un lato fa il pieno di like per le sue foto, allo stesso tempo gli haters si fanno avanti spesso per attaccarla. “Te la tiri per nulla…cioè sei sposata con uno ‘famoso’, per questo sei tornata ade esserlo anche tu. Ma basta sentirsi Gigi Hadid… più umiltà“, ha scritto in particolare un utente su Instagram. Costanza ha deciso di condividere con gli ammiratori il commento poco piacevole, etichettando lo sconosciuto, così come altri della stessa caratura, semplicemente dei “malati del web”. Non è la prima volta che la modella si ritrova a fare i conti con followers all’attacco, come ricorda Il Giornale. Basti pensare a quanto avvenuto la scorsa estate, quando sono fioccati insulti e offese nei suoi confronti, spingendo la Caracciolo a rispondere per le rime e con un linguaggio a dir poco colorito. “Sono sicura che in questo periodo avremo modo di confrontarci insieme, anche con le future mamme”, ha detto invece tramite Storie in queste ultime ore, ringraziando tutti coloro che le hanno inviato degli splendidi messaggi d’auguri per la sua gravidanza in corso.



