Il costo del carburante in Italia dipende da Regione a Regione e da provincia a provincia. E la provincia che ancora una volta conquista il primato su dove si paga di più la benzina (anche in modalità self service) è Bolzano, dove la media è 1,808€ per ogni litro.

Di recente Withub ha realizzato una mappa – sotto incarico dall’agenzia di stampa Gea – in cui mostra tutti i prezzi del carburante e di ogni provincia italiana. Se a Bolzano la benzina è più cara, nelle Marche la media è tra le più basse rispetto a tutto il territorio nazionale (con 1,726€ al litro).

Costo carburante in Italia: i prezzi da mappa Withub

I dati sul costo del carburante in Italia vengono elaborati settimanalmente dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. L’analisi non tiene conto soltanto del prezzo della benzina ma anche del GPL, metano e gasolio.

Infatti se è pur vero che a Bolzano la benzina è la più costosa d’Italia, la provincia si piazza al 2° posto sul prezzo del metano (1,461€ a litro) e al 4° posto – a livello geografico e nazionale – per il GAS, stimando 0,797€ per litro.

La provincia in cui il gas costa più di ogni altra parte d’Italia è la Sardegna, registrando 0,826€ al litro, mentre si risparmia in Campania, pagando soltanto 0,685€ al litro. Le Marche conquistano il podio per il risparmio della benzina e del gasolio, il cui prezzo è fissato a 1,619€ al litro.

Infine il metano è più caro rispetto a tutta Italia in Sicilia, dovesi paga 1,694€ al litro (il valore più basso risulta in Valle d’Aosta con 1,319€ al litro).

Andamento dei prezzi di carburante

L’andamento dei prezzi del carburante almeno per il 2024 segna una proiezione in discesa. Un dato rilevante che sembra verificarsi per “effetto Trump“, la cui vittoria pare aver influito anche sul costo del carburante.

La vittoria di Donald Trump ha fatto sì che i compratori europei di prodotti petroliferi abbiano avuto accesso a condizioni favorevoli rispetto al passato.

Soltanto nelle ultime settimane di novembre 2024 il costo del carburante è sceso in quasi tutta Italia, registrando un costo medio dell’1,754€ al litro.