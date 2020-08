Council of Dads/ Anticipazioni 16 agosto: al via la serie drama americana

COUNCIL OF DADS, LA NUOVA SERIE TV

Council of Dads è pronto per fare il suo debutto nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 16 agosto 2020. Andranno in onda i primi tre episodi, dal titolo “Il consiglio dei papà“, “Non sto bene” e “Chi vuoi essere?“. Il drama familiare è un adattamento del romanzo di Bruce Feiler, dal titolo omonimo, e vanta un adattamento degli stessi ideatori di Grey’s Anatomy. La storia segue da vicino le dinamiche di una famiglia guidata da Scott, il patriarca interpretato da Tom Everett Scott e colpito da una fgrave malattia. Il cancro in fase terminale lo spinge quindi a cercare una guida spirituale che possa seguire i figli anche dopo la sua scomparsa. Al fianco della moglie Robin, interpretata da Sarah Wayne Callies, formerà un Consiglio dei papà grazie a tre vecchi amici.

Fra questi troviamo il miglior amico di Scott, Anthony Lavelle, con il volto di Clive Standen e chef e vero padre biologico di Luly Perry, una delle figlie di Scott. Nè la diretta interessata nè il resto della famiglia conoscono il suo segreto. Al suo fianco troveremo il migliore amico di Robin, il dottor Oliver Post. Il personaggio è interpretato da J August Richards, mentre l’ultimo componente, Larry Mills, è lo sponsor degli Alcolisti Anonimi che ha seguito Scott per diverso tempo. Il suo ruolo è affidato all’attore Michael O’Neill. Nel cast figurano anche i figli della coppia di protagonisti. Oltre a Luly, sposata con Evan Norris (Steven Silver), troviamo anche la figlia adottiva di origine cinese Charlotte (Thalia Tran), il figlio adolescente Theo (Emjay Anthony) e la figlia di soli sette anni JJ, interpretata da Blue Chapman.

Nonostante le premesse interessanti e la storyline originale, l’emittente madre NBC ha deciso lo scorso giugno di annunciare il mancato rinnovo della serie tv per la seconda stagione. La decisione è stata presa a due episodi di distanza dal finale del primo capitolo ed è stata annunciata da Richards tramite un post su Instagram. Per il network americano si tratta di certo una sconfitta, soprattutto perchè non è la prima volta che uno show creato sullo stampo del vincente This Is Us non riesce a decollare.

In precedenza The Village ha subito la stessa sorte, ma la nuova serie ha persino toccato gli ascolti più bassi dell’emittente, almeno per quanto riguarda i drama e la stagione in cui è stata lanciata. L’episodio pilota infatti è stato guardato solo da 3.75 milioni di spettatori ed ha toccato il picco più basso già nel secondo episodio, raggiungendo quota 2.01 milioni. Purtroppo anche il finale non è riuscito ad ottenere di meglio: gli spettatori sono stati solo 2.75 milioni con lo 0,3% di share nella fascia 18-49.

COUNCIL OF DADS, ANTICIPAZIONI DEL 16 AGOSTO 2020

EPISODIO 1, “IL CONSIGLIO DEI PAPÀ” – Scott scopre di avere un cancro ad una gamba e viene operato d’urgenza dall’amico Oliver. Negli anni successivi, Scott vede crescere i suoi figli, a partire da Luly, che finisce per lavorare nello stand di granchi del padre. Sicuro di poter avere una recidiva, Scott decide di istituire una specie di consiglio perchè possa aiutare Robin nella crescita dei loro figli. Cinque in tutto, visto che Robin è incinta. Subito dopo la nascita della piccola Hope, Scott annuncia alla moglie che il cancro è tornato.

EPISODIO 2, “NON STO BENE” – Dopo la morte di Scott, Robin e il consiglio cercano di fare di tutto per riportare la famiglia a una nuova normalità. Non è semplice per Oliver, che evita la donna e addirittura si rifiuta di fare un giro in bicicletta padre/figlio con KK. Anche Anthony continua a rinunciare alle gite che avrebbe dovuto fare coni bambini, mentre Larry è sempre in giro da qualche parte. Intanto, Luly si è appena sposata e decide di trasferirsi a New York con il marito Evan.

EPISODIO 3, “CHI VUOI ESSERE?” – Theo è sempre più scontroso e Robin chiede l’aiuto di Oliver per riuscire a farlo stare più sereno. Oliver lo convince così a giocare a football e finisce per trascurare una chiamata del marito Peter. Quest’ultimo non è felice di vederlo rientrare a casa tardi e anche Robin non è felice di sapere che il figlio giocherà in una squadra, per via dei tanti infortuni che hanno subito molti ex giocatori.



