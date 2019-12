Buone feste 2019! Natale, migliori canzoni moderne/ La playlist dei brani più belli

Siamo arrivati finalmente agli auguri di buone feste 2019! Da fine novembre in poi, le canzoni di Natale diventano inevitabili, specie se amate pazzamente l’atmosfera di queste incantevoli giornate. I brani natalizi fanno da colonna sonora in questi giorni e, proprio per questo motivo, li sentirai ad ogni festa, mentre farai i tuoi acquisti natalizi e praticamente ogni volta che accenderai la televisione oppure la radio. Se stai per creare la tua playlist di Natale e non sai da dove cominciare, vogliamo darti qualche indicazione per creare la giusta miscela di brani già testati nel corso degli anni. Wham!, Mariah, The Pogues e Kirsty, East 17, Slade solamente per farti qualche nome… Siete pronti per indossare il cappello da Babbo Natale e immergervi nello spirito natalizio? Bene, possiamo cominciare.

Buone feste 2019! Canzoni di Natale, ecco le migliori

Al numero uno della canzoni di Natale 2019, non può assolutamente mancare il classico dei classici: “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey. Nel 1994 si è aggiudicata la prima posizione della classifica dietro un altro classico: “Stay Another Day” degli East 17. Questo secondo brano inizialmente non era stato pensato come una hit natalizia. La storia poi, è anche particolarmente triste ma le armonie del brano, con le campane e le slitte natalizie, lo hanno reso immediatamente un classico della melodia natalizia. “Last Christmas” dei Wham è un brano immancabile. Ballata romantica e memorabile, arricchirà atmosfera con una marcia in più. “Christmas (Baby Please Come Home)” di Darlene Love è probabilmente la melodia di Natale più commovente di tutti i tempi, assolutamente perfetta. Sia con la sua bellissima “Santa’s Coming For Us”, farà in modo di donare al vostro 25 dicembre un bel pizzico di modernità, essendo un brano pubblicato il 17 novembre del 2017. Dal 1957, quando Bobby Helms ha inciso per la prima volta “Jingle Bell Rock” ne sono state realizzate infinite versioni, ma l’originale continua ad esercitare un fascino unico. Proprio per questo motivo, non dovrà assolutamente mancare nella vostra playlist di Natale 2019.

Le più belle canzoni per le feste natalizie

“Feliz Navidad”, canzone di José Feliciano del 1970 occupa sempre un posto molto alto nella classifica generale delle canzoni natalizie più popolari. In quasi 50 anni, moltissimi artisti hanno provato a reinterpretarla, ma la versione di Celine Dion è sicuramente una delle migliori… consigliatissima! Il Natale non è perfetto se manca “White Christmas” di Bing Crosby, per questo motivo inseritela immediatamente nella vostra playlist del 25 di questo mese. Immancabile anche la storica “Happy Xmas (War Is Over)” di John Lennon & Yoko Ono. Euforico e sconvolgente, quanto speranzoso e rassegnato, il canto festivo sulla pace di John e Yoko ha trasceso il suo originale scopo di pezzo contro la guerra anti-vietnamita per diventare una canzone incredibilmente rievocativa del Natale. “Step Into Christmas” di Elton John è un brano che diventa sempre più popolare ogni anno che passa. Per questo motivo, anche nel 2019 gli vogliamo regalare la “vetrina” che merita, convincendovi ad inserirlo nella vostra playlist… non ve ne pentirete! “Christmas In Hollis” dei Run Dmc, renderà il vostro Natale modernissimo e in chiave rap. Il divertente video racconta la storia di Run che trova il portafoglio pieno di banconote di Babbo Natale nel parco alla vigilia di Natale. “Ma non avrei mai rubato da Babbo Natale, perché non è giusto…”, vogliamo per caso dargli torto?

Buone feste 2019! Ballata trap Made in Italy

Per quanto riguarda le proposte Made in Italy, vogliamo condividere con voi un progetto uscito proprio questo giovedì 19 dicembre, fresco fresco di stampa. Stiamo parlando di “Jingle Bell Trap”, il nuovo singolo di Don Joe pubblicato in due versioni con la speciale partecipazione di Giuliano Palma. “Jingle Bell version I” vede la partecipazione del rapper partenopeo Enzo Dong e il feat. di Boro Boro, mentre “Jingle Bell Version II” ha la voce di Vago e il feat. di Astol. “Il Natale non è mai stato cosi Trap! Siamo tutti piu bravi?…forse”. Don Joe torna in scena con una nuova speciale produzione dal sapore natalizio e un brano che si sdoppia in due versioni con il campionamento della canzone di Natale più conosciuta al mondo reinterpretata da Giuliano Palma. In ultimo, che Natale sarebbe senza Michael Bublé? “It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas” è il pezzo che fa per voi!





