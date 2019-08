COVERGREEN – MUSICA DA GUARDARE IV EDIZIONE/ 26 – 31 agosto a Piombino

Una settimana di musica da guardare: da lunedì 26 a sabato 31 agosto a Piombino (LI) si terrà la IV Edizione di Covergreen – Musica da guardare, la popolare rassegna dedicata alla cover art, alle copertine dei 33 giri e al classic rock degli anni ’60 e ’70. In un anno speciale come il 2019, Covergreen non può che presentarsi come “Woodstock Edition”, con un focus sul rock del 1969 e sulla indimenticabile esperienza di Woodstock. La IV Edizione della rassegna, assai attesa dopo il successo dello scorso anno con Piazza Bovio gremita per il concerto di Vittorio De Scalzi, rilancia l’idea chiave della mostra dedicata alle copertine dei più importanti dischi della storia del rock, arricchita da ospiti importanti che raccontano e suonano alcuni dei momenti più significativi di quell’epoca. Ingresso gratuito per la mostra e per gli eventi dal vivo, in caso di pioggia gli appuntamenti serali si terranno a Palazzo Appiani.

Come di consueto Covergreen si svolge nelle sale di Palazzo Appiani, dove sarà allestita la mostra con centinaia di vinili d’epoca (con una parete specifica su Woodstock e i titoli del ’69), e nella straordinaria platea naturale di Piazza Bovio a pochi metri dal mare, che accoglierà gli eventi serali con gli ospiti. La mostra sarà inaugurata lunedì 26 agosto alle 18.00 in Palazzo Appiani, si potrà visitare tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 23.00. A seguire, il primo appuntamento musicale di Covergreen: il concerto degli Overfly – presentato dalla madrina della serata Sara Chiarei, voce di Radio Stop. Il trio toscano proporrà una propria rilettura di classici del progressive-rock di gruppi come Genesis, King Crimson e Pink Floyd. Martedì 27 torna Videodanz di Daniele Stella e Stefano Calvi, i veejay che animeranno la serata con video d’epoca dei gruppi protagonisti della mostra, insieme agli interventi del giornalista Fabio Canessa e del sociologo Marco Bracci. In occasione di questo secondo incontro, verrà consegnata la Prima Targa Covergreen a Viviana Tacchella e Rossella Canaccini delle Stars, il gruppo femminile piombinese che nel 1968 tenne una tournée in Vietnam nel pieno della guerra, come narrato nel recente docufilm di Wilma Labate Arrivederci Saigon.

Mercoledì 28 agosto si entra nel vivo di Covergreen con la partecipazione di Ernesto Assante, che presenterà il suo nuovo libro Woodstock ’69 – La rivoluzione del Rock and Roll (White Star) in una conversazione con Fabio Canessa e Donato Zoppo. Giornalista musicale e scrittore rock tra i più attivi in Italia, firma storica di Repubblica e artefice di popolari lezioni sul rock con il collega Gino Castaldo, Assante nel suo ultimo libro racconta l’esperienza di un festival che ha cambiato la storia e più in generale le peculiarità di una generazione ribattezzata“Woodstock Nation”, tra video dell’epoca di Jimi Hendrix, Joe Cocker, Who e Santana. Giovedì 29 un gradito ritorno dopo il personale successo nel 2018: quello di Paolo Mazzucchelli con L’altra metà del pop. Donne, copertine e musica. Il collezionista e operatore culturale lombardo usa le copertine dei 33 giri per indagare il cambiamento della donna a livello artistico e sociale in un periodo che abbraccia i decenni tra la metà del Novecento e l’inizio del nostro secolo. Anni decisivi per l’affermazione del rock sulla scena internazionale ma anche per le lotte femministe, in cui le donne riempirono strade e piazze per ribellarsi ai ruoli imposti e alla discriminazione di genere. Saranno Joni Mitchell, Patti Smith, Joan Armatrading e tante altre le protagoniste dello show.

Il 1969 è anche l’anno di Lucio Battisti a Sanremo con Un’avventura, del suo primo tour con la Formula 3, della nascita della Numero Uno, di formidabili singoli come Acqua azzurra, acqua chiara e Mi ritorni in mente: questi e tanti altri aneddoti saranno al centro di Il nostro caro Lucio, lo storytelling-concert di Donato Zoppo e gli Uomini Celesti, una formula di successo in programma venerdì 30 agosto. E’ il nuovo spettacolo dello scrittore campano, affiancato dalla band Gli Uomini Celesti, artefice di una reinvenzione in chiave rock dei principali classici di Battisti, con la narrazione di Zoppo. Gran finale sabato 31 agosto con uno dei decani del rock italiano – e non solo: Franco Mussida. Il famoso chitarrista ex PFM, figura unica nel suo genere di musicista colto, poliedrico, coinvolto nell’arte, nell’insegnamento, nel sociale e nella ricerca di nuovi linguaggi, presenterà a Covergreen il suo nuovo libro Il pianeta della musica – Come la Musica dialoga con le nostre emozioni (Salani). Il testo spiega il rapporto tra Musica ed emozioni, come mai una stessa Musica è amata da alcuni e detestata da altri, proponendo un modo diverso di ascoltarla e rilanciandola come “sistema operativo” per la comunicazione affettiva, un sistema tanto potente da promuovere una nuova forma di ecologia sociale: l’Ecologia dei sentimenti. In questi ultimi due giorni di Covergreen ci sarà anche il Mercato del disco cd e vinile usato e da collezione: un’occasione da non perdere per acquistare o scambiare gli album protagonisti della IV Edizione.

Covergreen – Musica da Guardare è una mostra ideata nel 2016 dall’Associazione Culturale Covergreen (nello specifico dai soci fondatori Federico Botti, Andrea Fanetti, Luca Pallini e Massimo Panicucci) con l’obiettivo di divulgare, valorizzare e far rivivere la magia delle copertine illustrate da maestri grafici, disegnatori e fotografi dei vinili anni ’60/’70, promuovendo tutto ciò che appartiene al mondo del rock classico. Dal 2016 Covergreen ha sviluppato progetti grafici ed educativi con le scuole, collaborazioni con le università, ha organizzato presentazioni di libri e incontri con autori e musicisti, ha partecipato alla XX Edizione del Disco Days a Napoli con una mostra sul rock del 1968. Covergreen contribuisce alla valorizzazione della Città di Piombino e dal 2016 prova un esperimento di “resistenza culturale” abbracciando intrattenimento, riflessione storico-musicale, incontri tra appassionati e curiosi.

