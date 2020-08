Covid, bambina intubata a Padova/ Grave sindrome, ma dubbi su legame con coronavirus

Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravissime condizioni in terapia intensiva all’ospedale universitario di Padova. Si tratta della prima paziente di questa età che si trova in rianimazione a Padova. La piccola, che era stata inizialmente accolta dal pronto soccorso pediatrico, è stata poi trasferita nel reparto di terapia intensiva diretto dal dottor Tiberio Ivo, dove al momento sono ricoverati altri tre pazienti affetti dal Covid, di cui uno in fase di dimissione. La bambina è risultata positiva a Sars-CoV-2, ma i medici non sanno se le sue gravi condizioni sono legate proprio al coronavirus. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la bambina non soffriva di patologie pregresse né sarebbe tornata dall’esterno negli ultimi giorni. Ma i medici sono allarmati da una circostanza che stanno studiando in queste ore: all’arrivo in pronto soccorso presentava una grave sofferenza respiratoria e poi gli è stata riscontrata una sindrome emolitico-uremica, una malattia a carico di sangue e reni solitamente associata a infezioni gastrointestinali.

BAMBINA INTUBATA A PADOVA: DUBBI SU CAUSE GRAVE SINDROME

I medici dell’ospedale universitario di Padova vogliono quindi capire, spiega oggi il Corriere della Sera, se la sindrome abbia a che fare col coronavirus, perché in tal caso sarebbe il primo caso al mondo, o se invece è legato ad altro tipo di patogeni. Secondo l’ultimo report fornito dall’Istituto superiore di sanità (Iss), cioè quello del 14 agosto 2020, ad oggi ci sono 2.784 casi di positività dall’inizio dell’emergenza per quanto riguarda pazienti minori di 9 anni, invece i morti sono stati 4. La sindrome emolitico-uremica (Seu) è una malattia rara che provoca un’insufficienza renale acuta. Nella sua forma tipica è causata da una infezione intestinale causata da particolari ceppi di Escherichia coli che producono una tossina che entra nel sangue e colpisce soprattutto i reni. Ma esistono anche rari casi in cui la Seu si sviluppa a seguito di un’infezione da pneumococco, così come ci sono forme atipiche riconducibili a fattori genetici, motivo per il quale possono colpire persone della stessa famiglia.



