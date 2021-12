Covid e modello formaggio svizzero: cos’è/ Misure vanno tutte attuate simultaneamente

Il Covid-19 va combattuto secondo il “modello del formaggio svizzero”, conosciuto a livello internazionale come Swiss Cheese model. Ad affermarlo, all’interno di un articolo, sono stati John Middleton, presidente dell’Associazione delle Scuole di Sanità Pubblica nella Regione Europea, ed Henrique Lopes, professore di Sanità pubblica all’Istituto di scienze della salute, presso l’Università cattolica del Portogallo. Cos’è e in cosa consiste?

Il modello del formaggio svizzero prevede che le misure di controllo della diffusione del virus vengano utilizzate tutte simultaneamente. Già Tedros Adhanom Ghebreyesus, numero uno dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nei giorni scorsi aveva ribadito, così come tanti altri esponenti del mondo scientifico, che il vaccino, da solo, non può annientare il Covid-19. I due esperti, in tal senso, sono d’accordo: né i sieri né nessun altro strumento; soltanto attraverso un mix di quelli a disposizione è possibile liberarsi della malattia.

Covid e modello formaggio svizzero: cos’è e quali errori sono stati commessi finora

L’evidenza secondo cui soltanto attraverso il modello del formaggio svizzero è possibile annientare il Covid-19 arriva dalla realtà: molti paesi, infatti, in questi mesi hanno creduto di potere sconfiggere il virus con un solo strumento. È il caso dell’Inghilterra, ad esempio, che ha puntato tutto sui vaccini, lasciando completa libertà alla popolazione. La curva dei contagi è inevitabilmente tornata a salire.

L’esigenza di adottare tale strategia è adesso manifesta anche in virtù della diffusione della variante Omicron, che appare più contagiosa delle precedenti. “I paesi possono e devono prevenire la sua circolazione adottando tutte le misure che oggi funzionano. Non i vaccini al posto delle mascherine. Non i vaccini al posto del distanziamento sociale. Non i vaccini al posto dei sistemi di ventilazione o dell’igiene delle mani. Mettiamoli in atto tutti. Facciamolo in modo coerente. Facciamolo bene”, ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente dell’OMS.

