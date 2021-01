Covid, farmaco ‘magico’ Grifols: “Dà immunità immediata”/ In primavera i risultati

La multinazionale farmaceutica spagnola Grifols sta sperimentando un farmaco che garantirebbe un’immunità immediata contro il covid. Come riferito dai colleghi de Il Messaggero, il medicinale si basa sul principio dell’immunoglobulina Gamunex-C, che stando alla stessa azienda farmaceutica è sicura ed efficace da 15 anni contro le malattie infettive e nei malati immunodepressi, e utilizza gli anticorpi policlonali anti-Sars-CoV-2 ricavati dai donatori di plasma di ex pazienti covid poi guariti.

“La cura con immunoglobuline – scrive l’infettologo Orio Mitjà in una nota poi ripresa da elperiodico.com – fornisce una combinazione di anticorpi policlonali che, rispetto a quelli monoclonali, garantisce una maggiore diversità che potrebbe rafforzare la protezione contro il Covid”. Nonostante da circa un mese a questa parte siano iniziate le vaccinazioni contro il coronavirus, l’azienda ha deciso di accelerare i tempi anche perchè, secondo gli stessi spagnoli, il farmaco della Grifols potrebbe affiancare proprio Pfizer, Moderna, AstraZeneca e via discorrendo, aiutando quei pazienti immunodepressi per cui la vaccinazione non è sempre indicata.

COVID, FARMACO GRIFOLS PERMETTE IMMUNITA’: “SI CONSERVA IN FRIGOR”

Inoltre, se somministrato (viene iniettato per via sottocutanea quindi attraverso una puntura), subito dopo la scoperta della positività al covid, potrebbe evitare che il pazienti peggiori e finisca quindi in ospedale. Come sottolinea Il Messaggero, si tratta di un farmaco ancora in fase di sperimentazione, di conseguenza è ancora presto per stappare lo champagne, resta il fatto che alla Grifols sono decisamente convinti di aver trovato un medicinale “magico”, e a breve verranno eseguiti dei test diagnostici su 800 persone asintomatiche che sono risultate positive al covid-19. “La sua facilità di conservazione in frigorifero – aggiunge il direttore medico Antonio Paez parlando del farmaco di Grifols – e la somministrazione sottocutanea favorirebbero la distribuzione e l’uso di questa potenziale terapia, che potrebbe essere somministrata in qualsiasi studio medico, evitando una visita in un centro ospedaliero”. Le sperimentazioni cliniche partiranno a febbraio e già in primavera potrebbero arrivare i primi risultati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA