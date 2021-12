Covid, i guariti da Omicron sviluppano anticorpi contro la variante Delta/ Lo studio

I contagiati con variante Omicron del Covid 19 svilupperebbero gli anticorpi anche per la Delta. A dimostrarlo è una ricerca dell’Africa Health Research Institute che spiega come la variante Omicron crei una risposta immunitaria neutralizzante contro la variante Delta. Per giungere a tale conclusione gli scienziati hanno esaminato 15 persone vaccinate e non vaccinate contagiate dalla Omicron.

Dopo aver testato alcuni campioni del loro sangue contro la variante Delta, si sono accorti che i risultati erano positivi. I ricercatori hanno infatti trovato un aumento di oltre quattro volte degli anticorpi contro la variante Delta dopo un periodo di due settimane. Per quanto riguarda il campione dei malati, gli scienziati hanno notato che coloro che erano stati vaccinati hanno prodotto una risposta ancora più forte contro la variante Delta: lo studio non è ancora stato sottoposto a revisione paritaria. Questo, secondo gli scienziati che hanno condotto la ricerca, potrebbe portare a meno disagi della vita delle persone: la possibilità di contrarre la Delta dopo la Omicron sarebbe infatti particolarmente ridotta.

Covid, variante Omicron protegge dalla Delta? “L’aumento della neutralizzazione della variante Delta negli individui infettati da Omicron può comportare una diminuzione della capacità della variante Delta di reinfettare quegli individui. Se Omicron si dimostrasse meno patogeno, allora questo potrebbe dimostrare che il corso della pandemia è cambiato. Omicron prenderà il sopravvento, almeno per ora, e potremmo avere meno disagi nelle nostre vite”, ha spiegato il professore Alex Sigal, a capo della ricerca dell’Africa Health Research Institute. Dunque i contagiati da Omicron potrebbero sviluppare gli anticorpi anche per la variante Delta: questo vorrebbe dire che ci sarebbe una diminuzione della reinfezione di tali individui. "Variante Omicron buca 2 dosi Pfizer"/ Studio: "Booster ripristina neutralizzazione" I ricercatori hanno però avvertito che potrebbe esserci anche un’altra causa per la quale tali individui potrebbero aver aver sviluppato gli anticorpi per la variante Delta, che potrebbe essere attribuibile non solamente all’infezione da Omicron. Altri fattori, infatti, potrebbero aver contribuito all’aumento di anticorpi, ovvero il precedente contagio da altre varianti e la campagna d’immunizzazione contro il Covid-19.

