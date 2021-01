Covid Uk, record morti: oggi 1.610/ E diventa Paese con tasso di mortalità più alto

Nuovo record di morti in Gran Bretagna. L’ultimo bollettino sull’emergenza Covid diffuso evidenzia 1.610 decessi nelle ultime 24 ore. Si tratta di un numero che non era mai stato raggiunto nel Regno Unito dall’inizio della pandemia. A certificare il numero sono i dati governativi di oggi, che però comprendono un recupero statistico di alcuni dati raccolti in ritardo nel weekend. Alto anche il numero dei contagi giornalieri, condizionati qui dalla nuova variante del coronavirus, ma sono scesi rispetto a ieri: oggi si registrano 33.355 casi contro i 37.535 di ieri. Il totale dei morti conteggiati, tenendo conto di chi è morto dall’inizio di pandemia entro 28 giorni dal primo test positivo da coronavirus, ora supera quota 91mila in Gran Bretagna. Ora il Regno Unito è il Paese con il più alto tasso di mortalità di coronavirus al mondo, secondo quanto emerso dalle statistiche della piattaforma di ricerca “Our World in Data” che si basa sul flusso di dati dell’Università di Oxford, secondo quanto riportato dall’Independent.

COVID, IN UK TASSO DI MORTALITÀ PIÙ ALTO

Un triste e drammatico record quello del Regno Unito che ora ha una media di 935 morti giornalieri a causa della pandemia Covid negli ultimi 7 giorni. Equivalgono a 16,55 morti al giorno per ogni milione di abitanti. Di conseguenza, la Gran Bretagna supera così la Repubblica Ceca, che era in testa a questa classifica l’11 gennaio scorso. Invece l’Italia è al diciannovesimo posto con 8,09 morti giornalieri per ogni milione di abitanti dopo la Polonia, che invece è a 8,18. Il Paese che ha il tasso di mortalità più basso è Israele, a 5,51. Intanto oggi si è posto in autoisolamento precauzionale il ministro della Sanità britannico Matt Hancock, che ieri aveva tenuto la conferenza stampa del giorno a Downing Street in merito agli sviluppi della pandemia Covid. Il sistema di test e tracciamento del coronavirus lo ha avvertito per contatti nelle scorse ore con una persona che è risultata contagiata, quindi si è isolato a casa in attesa di sottoporsi ad un nuovo tampone, come previsto dalle linee guida.



