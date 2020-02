CR4 non va in onda/ Stop per Sanremo, su Rete 4 Salvate il Soldato Ryan

#CR4 non va in onda, la trasmissione di Piero Chiambretti torna la prossima settimana in prima serata su Rete 4. Continua la politica aziendale di Mediaset che decide di rinviare i suoi maggiori programmi, come ogni anno, nella settimana del Festival di Sanremo (clicca qui per la classifica della prima serata). L’evento musicale dell’anno monopolizza la televisione e sarebbe dunque assurdo decidere di andare in battaglia sapendo già che il rischio è quello di perdere senza nemmeno poter contrastare un evento così forte. L’appuntamento dunque con la trasmissione è rinviato, senza pensare che ci siano cancellazioni o revisioni del palinsesto della Mediaset.

Al posto del talk show troveremo il film “Salvate il Soldato Ryan” per la regia di Steven Spielberg e con attore protagonista Tom Hanks. La decisione dunque è quella di andare su un argomento “freddo”, cioè non su una diretta o su un programma in prima tv. Di certo saranno numerosi comunque quelli che decideranno di passare la serata a guardare una pellicola che in poco tempo è diventato un vero e proprio cult. Staremo a vedere domani i risultati degli ascolti, anche se è impensabile arrivare a ipotizzare che il film possa battere la seconda serata della kermesse della musica italiana.

