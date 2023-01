Credito d’imposta 500 mila euro per le PMI/ La legge di bilancio aumenta gli importi

A partire dal primo gennaio per tutto il 2023 sarà erogato il credito d’imposta 500 mila euro per le PMI, utile a coloro che hanno dovuto richiedere delle consulenze relative alla quotazione delle pubbliche e medie imprese. Il credito d’imposta è stato aumentato da 200.000 a 500 mila euro e per l’anno 2023 il fondo complessivo è stato raddoppiato da cinque a dieci milioni di euro. 10 milioni anche per l’anno 2024. Lo ha stabilito l’articolo 1 comma 395 della legge di bilancio 2023.

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Il lavoro utile per diventare leader di un'azienda

Credito d’imposta 500 mila euro per le PMI: spese rimborsate fino al 50%, come funziona

Tutti coloro che quindi hanno deciso di chiedere una consulenza per quotare le pubbliche medie imprese, potranno ottenere il credito d’imposta al 50% per il rimborso delle spese sostenute. Il contributo è valido per tutti coloro che hanno deciso di quotarsi in un mercato regolamentato oppure in sistemi multilaterali di negoziazione di uno stato europeo oppure dello spazio economico europeo.

I NUMERI 2022/ "Micro e piccole imprese: 24 mld di euro bruciati dal caro bollette"

La misura agevolativa è stata introdotta attraverso la legge 205/2017 ed ha aiutato moltissimo le quotazioni relative al mercato Euronext growth Milano che ha registrato un incremento notevole a partire dal gennaio 2018 fino al dicembre 2021. In totale si sono avute 122 offerte pubbliche iniziali (le cosiddette Ipo n.d.r.) di cui le prime anno rappresentato al 80%.

Credito d’imposta 500 mila euro per le PMI: credito d’imposta fino a 500 mila euro

Quindi con decorrenza primo gennaio 2023, tutte le spese sostenute per la consulenza delle quotazioni delle pubbliche medie imprese, potranno essere agevolate nella misura del 50% tutte le spese sostenute per:

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Le domande utili per prendere decisioni strategiche

attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione;

attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione stessa e alla successiva permanenza sul mercato;

attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;

attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report;

attività di assistenza dell’emittente nella redazione di documento d’ammissione, prospetto o documenti per il collocamento presso investitori qualificati;

attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione;

attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, note stampa, ecc.

Credito d’imposta 500 mila euro per le PMI: solo spese per attività prestate da consulenti esterni

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle suddette attività e prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tali spese possono anche essere parzialmente proporzionate al successo dell’operazione di quotazione.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le PMI interessate devono inoltrare un’apposita istanza al Ministero delle imprese e del made in Italy, in via telematica, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. Il ministero determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle pmi il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante. Il bonus è utilizzabile solo in compensazione, dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione dell’agevolazione alla società, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate. L’ammontare del credito usato in compensazione non deve eccedere l’importo disponibile, pena lo scarto del modello F24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA