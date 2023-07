Cremazione all’acqua presto disponibile in Uk/ “Molti la sceglieranno perché sostenibile”

In Gran Bretagna presto sarà disponibile la cremazione all’acqua (conosciuta anche come acquamazione, biocremazione e cremazione verde). È una pratica che funeraria che consiste nella riduzione di un cadavere tramite immersione in una soluzione alcalina composta da acqua e idrossido di potassio che in circa quattro ore scioglie gli organi e i tessuti e successivamente polverizza le ossa, in modo da avere la cenere per l’urna. Essa è divenuta piuttosto nota nel 2021, dopo la morte dell’attivista sudafricano Desmond Tutu, che ne ha fatto ricorso.

Migranti in Ruanda, Boris Johnson difende piano Uk "Unica speranza"/ "Serve forza contro trafficanti"

Co-op Funeralcare, il più grande fornitore di pompe funebri che organizza più di 93.000 funerali all’anno, ha annunciato come riportato dal Daily Mail che offrirà il servizio in questione entro la fine dell’anno. La sensazione è che in molti decideranno di acquistarlo in vista del loro decesso. Il motivo sta nel suo essere green, a differenza della cremazione classica, che rilascia ingenti anidride carbonica e gas tossici, e delle tradizionali sepolture, attraverso cui si rischia la contaminazione delle acque sotterranee.

Dentisti costretti a lavorare per servizio sanitario inglese/ Sunak: "ma no aumento stipendi"

Cremazione all’acqua presto disponibile in Uk: è un fenomeno in espansione

“Le ridotte conseguenze che la cremazione all’acqua ha sull’ambiente sono un segnale del fatto che quest’ultima sarà di interesse per molte persone”, ha confermato il professor Douglas Davies, un esperto di riti di morte all’Università di Durham. Un sondaggio di Co-op Funeralcare ha rivelato che l’89% degli adulti del Regno Unito non ha mai sentito parlare di questa pratica, ma una volta esserne venuti a conoscenza, un terzo degli intervistati ha affermato che l’avrebbe volentieri scelta per il suo funerale.

Nigel Farage "Mi hanno chiuso conti in banca"/ "Vendetta per Brexit, mai avuto soldi da Russia"

La soluzione in questione sta crescendo in popolarità negli Stati Uniti, in Canada e in Sudafrica. Adesso è pronta a sbarcare anche in Europa. La Gran Bretagna sarà pioniera, ma non è da escludere che presto anche altri Paesi non possano prenderla d’esempio. La sua introduzione segnerà d’altronde la prima volta che sarà disponibile un’alternativa alla sepoltura o alla cremazione dal Cremation Act del 1902.











© RIPRODUZIONE RISERVATA