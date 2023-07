Cricca e Isobel sono tornati insieme dopo Amici 22?/ “Ecco come sono oggi i nostri rapporti”

Cricca e Isobel sono di nuovo una coppia dopo Amici 22? Parla il cantante

Cricca e Isobel sono stati una delle coppie nate nella scorsa edizione di Amici. La loro storia d’amore ha fatto sognare i fan del programma, ma l’idillio si è spezzato quando la ballerina ha deciso di chiudere con il cantante e concentrarsi solo sul suo percorso al serale del talent show. Una volta usciti dalla scuola, Cricca e Isobel hanno però avuto modo di rivedersi e confrontarsi, motivo per il quale oggi i fan si chiedono se siano tornati insieme.

Amici 22, Niveo: "Lorella Cuccarini mi ha insegnato a credere in me stesso.."/ "Sogno Angelina Mango..."

Una domanda alla quale è stato proprio Cricca a rispondere nel corso di un’intervista rilasciata a Velvet Music. Queste le sue parole: “Non ho mai nascosto a nessuno i sentimenti forti che provavo e che provo per questa ragazza incredibile. Il non essermi arreso credo sia servito. I nostri rapporti oggi sono molto buoni”.

LDA: il ritorno in TV manda il web in tilt/ Il gesto alla Partita del Cuore 2023 commuove e..

Cricca: i rapporti con Maria De Filippi e i progetti dopo Amici

Non c’è ancora stato un ritorno di fiamma dunque ma i rapporti tra Cricca e Isobel sono migliorati, al punto da non escludere che ci sia un riavvicinamento. Il cantante ha poi parlato di Maria De Filippi, rivelando: “Maria è una persona straordinaria, fuori dal comune. La stimo moltissimo ed è stata presente sempre, per sostenere e aiutare ognuno di noi. Maria è materna, amichevole, simpatica e soprattutto vera”. Infine Cricca ha parlato di musica e progetti futuri: “Il mio EP è uscito il 23 giugno e la risposta del pubblico è buona per il momento. Spero continuino ad ascoltare i brani e spero di arrivare a quante più persone possibile. Con le mie canzoni voglio solo far cantare le persone che hanno dentro le stesse cose che ho anche io. Insieme abbiamo voglia di cantarle per tirarle fuori.” E ha concluso: “Progetti futuri? Tanta nuova musica, il mio in store tour e tanto amore.”

LEGGI ANCHE:

Emma Marrone é hot con Tony Effe: "Rockstar!"/ ll video del cantante in mutande divide il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA